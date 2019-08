L’ensemble des pensionnaire de la Ligue 1 de football, à l’exception du Paradou AC, est resté fidèle à ses traditions en matière de recrutement pour cette nouvelle saison 2019-2020, dont le coup d’envoi sera donné jeudi, reléguant au second plan la stabilité des effectifs. En dépit de la crise financière aiguë que traverse la majorité des clubs de l’élite, y compris le champion sortant l’USM Alger, le mercato estival, qui a pris fin le 8 août à minuit, était l’occasion pour les différentes formations de se renforcer, même si parfois le recrutement est loin d’être étudié.

Le MCA et le CRB cassent leur tirelire

Depuis le 1er juin dernier, les différents clubs de l’élite ont enclenché une véritable course contre la montre dans l’espoir de dénicher l’oiseau rare, même si au final, les plus nantis financièrement à l’image du MC Alger et du CR Belouizdad ont raflé la mise, dans un marché basé sur la politique du plus offrant. Le nombre important de transferts traduit l’instabilité qui continue de régner au sein des équipes algériennes, ce qui pourrait se répercuter plus tard sur leurs résultats techniques. L’exemple le plus édifiant est celui de l’USMA, champion d’Algérie pour la 8e fois de son histoire. Confronté à un départ massif de ses cadres à l’image de Benguit et Meziane, le club algérois s’est retrouvé contraint d’effectuer un véritable remue-ménage au sein de son effectif. Outre des éléments promus de la réserve, l’USMA a été l’un des clubs les plus actifs au mercato (8 joueurs recrutés) en engageant, entre autres, Tahar Benkhelifa (Paradou AC) et Hicham Belkaroui (Al-Raed/Arabie saoudite), malgré une situation financière assez difficile après le départ de l’actionnaire majoritaire Etrhb. Le MCA a engagé 13 joueurs, dont le meneur de jeu de l’ES Sétif Abdelmoumen Djabou, véritable attraction du marché estival. Le Mouloudia s’est passé, en revanche, des services de plusieurs joueurs tels que le Malien Aliou Dieng, cédé aux Egyptiens du Ahly, Zakaria Haddouche (USM Alger), Oussama Tebbi (ES Sétif), Ibrahim Amada (Al-Khour/Qatar) ou encore Islam Arous (Fin de prêt/Paradou AC). Le CR Belouizdad, détenteur de la Coupe d’Algérie et dont le maintien a été réalisé au bout d’un suspense intense, a été très actif cet été. Le directeur général sportif Saïd Allik, connu pour son langage persuasif, a réussi à attirer pas moins de 10 nouveaux joueurs dont Larbi Tabti (USM Bel-Abbès), le duo du NA Husseïn-Dey Ahmed Gasmi - Gaya Merbah, ou encore Mohamed Ziti (CABB Arréridj). Quant à la JS Kabylie, vice-championne d’Algérie, elle a complètement révolutionné son groupe avec l’arrivée de 11 nouveaux joueurs à l’image de Taoufik Addadi (Olympique Médéa), Hamza Banouh (ES Sétif) et Walid Bencherifa (CS Constantine). Avec ce recrutement massif effectué par les Canaris, le président Chérif Mellal espère permettre à son équipe de confirmer son renouveau et surtout faire bonne figure en Ligue des champions d’Afrique. A l’instar de l’USMA, la période d’intersaison chez l’ES Sétif a été mouvementée avec le départ de plusieurs tauliers comme le duo Djabou-Rebiai, parti au MCA et Abdelkader Bedrane (ES Tunis). Une situation qui a poussé la direction à opérer un changement au sein de la composante en engageant huit joueurs, parmi eux le portier Sofiane Khedaïria (USM Bel-Abbès) qui effectue son retour en club. Le NA Husseïn-Dey détient le record avec 14 joueurs engagés, lui qui a connu une véritable saignée durant l’intersaison avec le départ pratiquement de l’ensemble de ses joueurs titulaires (Merbah, Allati, Brahimi, Khiat, El-Orfi, Harrag, Gasmi, Ouertani...).

Le PAC fait l’exception

En revanche, le PAC constitue l’exception puisqu’il a encore une fois confirmé qu’il restait un club puisant dans sa fameuse Académie Jean-Marc Guillou (JMG) pour se renforcer, promouvant en équipe fanion une dizaine de joueurs issus de la réserve.

La politique prônée par le club algérois lui a permis de céder ses « bijoux », souvent sous forme de prêt, à l’instar de Tahar Benkhelifa (USMA) ou encore du meilleur buteur du championnat la saison dernière Zakaria Naïdji (20 buts), parti rejoindre le club portugais de Gil Vicente pour une saison.

Il est clair qu’avec tout ce mouvement opéré par les clubs de l’élite au mercato estival, ils vont tous se mettre à la recherche d’harmonie et de cohésion, deux subterfuges qu’ils vont exhiber des semaines durant pour justifier d`éventuelles contre-performances comme à chaque début de saison.