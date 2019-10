Les jours de Zinedine Zidane sont-ils comptés ? L’entraîneur français peine à réussir le pari qu’il s’était lancé en mars dernier, à savoir relancer le Real Madrid après une saison catastrophique. En Espagne, le nom de José Mourinho revient déjà avec insistance pour prendre en catastrophe les rênes du Real Madrid, mais le Special One n’a pas laissé que des bons souvenirs en interne. Comme l’a expliqué L’Équipe hier, José Mourinho n’a pas que des amis au sein du Real Madrid, et plusieurs cadres du vestiaire merengue resteraient très réticents quant à son possible retour dans les prochaines semaines. Si la direction observerait de près Zinedine Zidane, ce dernier peut en attendant compter sur le soutien de ses hommes, avec lesquels les relations seraient encore très fortes.