Rien n'est encore acquis, car le compte de la JSK n'a pas encore reçu la somme, mais l'information est officielle,étant donnée que la direction du club kabyle a reçu une correspondance à ce sujet de la Confédération africaine de football (CAF). Une somme de 275 000 dollars a été versée par la CAF à la JSK représentant sa quote-part de la participation à la Ligue des champions. L'annonce vient, ainsi, comme une bouffée d'oxygène pour une équipe qui voit monter la colère des joueurs, qui n'ont pas encore reçu leurs salaires de plusieurs mois. Sur un autre chapitre, la direction de la JSK a annoncé sur son compte Twiter qu'elle n'a contacté aucun joueur en vue de la campagne de recrutement. La JSK dit attendre la fin de la pandémie de Covid-19 pour entamer les contacts. Pour elle, le respect pour les joueurs et les clubs impose de s'abstenir de toute négociation en cette période de confinement mondial. Ce qui n'implique cependant pas que le club ait dans son viseur des joueurs et n'attend que le déconfinement pour entamer les pourparlers. Ceci ne vaut pas également pour le sens des départs. à cet effet, le communiqué confirme la fin de contrat pour Tafni, Saâdou et Belaïli. La décision de leur libération ou de renouveler leur contrat sera prise à la fin de la saison. Toujours au chapitre des joueurs, le club annonce avoir signé des contrats pour cinq éléments issus de la catégorie des moins de 19 ans. Ces derniers auront ainsi la chance de figurer parmi l'équipe A. la décision fait suite à la stratégie de Chérif Mellal de donner la chance aux joueurs du cru. Au sujet des stages, la JSK annonce la programmation de tous ses stages au niveau national. Aucun stage dans un pays étranger n'est au programme, selon le communiqué qui précise que la pandémie de Covid-19 empêche tout regroupement pour l'instant. Pourtant, avant l'apparition du coronavirus, le club avait déjà entamé les préparatifs d'un stage en France. Selon toute vraisemblance, le club kabyle semble être fin prêt pour la reprise étant donné que les joueurs n'ont pas cessé de s'entraîner en individuel sous la direction de Yamen Zelfani. Enfin, notons qu'en attendant la reprise des compétitions, la JSK reste active sur le terrain de la solidarité avec les familles démunies en cette période de pandémie. Ainsi, en collaboration avec les élus au niveau des APC, la club kabyle poursuit les opérations de distribution de denrées alimentaires. Les communes de la wilaya de Tizi Ouzou ont toutes été servies.

à présent, les opérations se poursuivent dans les wilayas de Béjaïa, Bouira, Bordj Bou arréridj et Boumerdès. La quête de denrées alimentaires a été effectuée parallèlement à la mise à disposition du personnel médical des hôpitaux de la flotte de transport et les logements du club.