L’USM Alger touchera 15% du prix d’un éventuel transfert du joueur Mohamed Benkhemassa vers un autre club, a indiqué le club algérois de Ligue 1 sur sa page Facebook, au lendemain de l’annonce du départ de son milieu de terrain vers Malaga CF. En plus des frais de la transaction, l’USMA bénéficiera de 15% du prix d’un éventuel transfert du joueur vers un autre club, précise la même source.

L’international algérien de l’USM Alger Mohamed Benkhemassa s’est engagé pour trois ans avec Malaga CF, avait annoncé lundi soir le club espagnol de deuxième division, sur on site officiel.

L’USMA est honorée d’avoir facilité le transfert de Benkhemassa vers un

championnat européen, et profite de l’occasion pour remercier le joueur pour son dévouement pendant ces années passées à l’USMA et lui souhaite une grande carrière professionnelle, souligne la direction des Rouge et noir. Annoncé proche du club suisse du FC Sion où évolue son ancien coéquipier Ayoub Abdellaoui, le milieu de terrain usmiste évoluera finalement dans le championnat espagnol avec l’objectif d’accéder en Liga. Agé de 26 ans, Benkhemassa a remporté avec l’USM Alger deux fois le championnat d’Algérie de Ligue 1, en 2015-2016 et 2018-2019. Il avait pris part avec la sélection algérienne des U23 aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016.