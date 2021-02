Crise financière aiguë. Les caisses sont d'autant plus à sec que la situation est tout aussi pénalisante, à telle enseigne que la nouvelle direction composant le conseil d'administration du WA Tlemcen vient de lancer une démarche, celle-ci porte essentiellement sur la quête des nouvelles ressources financières. La direction du club de la capitale des Zianides est à la recherche des contrats de sponsoring, question de faire face à la crise financière dans laquelle se débat cette formation de Ligue 1 de football, a-t-on appris mardi, de cette dernière. Pour ce faire, trois membres de ce conseil ont été désignés, lors de la réunion ayant regroupé les membres de la direction. Ces derniers ont pour mission principale de mener les contacts et de tisser des liens avec des opérateurs économiques privés, le but étant de les convaincre d'établir avec le club des contrats de sponsoring, a-t-on précisé, expliquant que tous les espoirs sont placés sur cette action, afin de permettre au WAT de dépasser la conjoncture difficile qu'il traverse sur le plan financier». Les responsables du club ne se retranchent pas en agissant de telle sorte, étant donné que la formation des Zianides retrouve l'élite cette saison après 7 ans passés dans les divisions inférieures. «Elle a, par ailleurs, réussi jusque-là à décrocher un seul contrat de sponsoring avec une filiale du groupe Sonatrach, d'un montant de 50 millions de dinars à attribuer en trois tranches», a-t-on rappelé. Il faut dire que cette crise a sérieusement impacté le club, notamment sur le plan du rendement et des résultats. Ainsi, les problèmes financiers de la formation de l'extrême ouest du pays ont eu des répercussions négatives sur le parcours de l'équipe en Ligue 1. Le WAT reste d'ailleurs sur une sévère défaite à domicile contre le Paradou AC (1-4), après 3 matchs sans défaite au cours desquels l'équipe a réussi à remporter deux victoires de rang. Selon l'entraîneur Djamel Benchadli, qui s'apprête à diriger son quatrième match sur le banc des Zianides, le report du précédent match contre le CR Belouizdad est tombé à point nommé pour permettre de remettre de l'ordre dans la maison. «Nous avons profité de cet arrêt forcé pour effectuer un stage à Tlemcen qui nous a permis de travailler sur les lacunes constatées depuis le début de cet exercice. Personnellement, je suis optimiste quant à un retour en force de mon équipe lors des prochaines journées, mais à condition que toutes les parties concernées soient mobilisées», a indiqué Benchadli. Le successeur d'Aziz Abbès n'a pas caché son intention d'avoir voulu rendre le tablier après la défaite face au PAC, «pour avoir constaté des choses qui ne fonctionnaient pas bien dans le club. «J'ai eu une discussion franche avec les dirigeants à ce propos et ils m'ont promis que tout allait rentrer dans l'ordre», a-t-il fait savoir.