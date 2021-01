La JS Kabylie accueillera, aujourd'hui, à partir de 15h l'équipe nigérienne de l'US Gendarmerie nationale au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, au match retour du premier tour de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) après une première confrontation à Niamey qui s'était soldée par la victoire des Algériens (2-1). Ce résultat permet, ainsi, aux camarades du capitaine Hamroun d'aborder la confrontation de cet après-midi avec sérénité, ayant déjà fait un grand pas vers la qualification. Hier, dans un communiqué publié sur sa page officielle, la direction de la JSK indiquait que le match de cet après-midi sera officié par un quatuor d'arbitres libyens, dirigé par Agha Mohamed. Le même communiqué indique que Agha Mohamed sera assisté dans sa mission par Majdi Kamil et Basm Saef Elnaser (assistants) ainsi que du quatrième arbitre, Mutaz Ibrahim. Aussi, l'officier Covid-19 désigné par la CAF est l'Algérien Rachid Boukhalfa. Par ailleurs, les Canaris abordent cette rencontre, alors que le staff technique connaît encore une fois de plus l'instabilité. Selon toute vraisemblance, le coach Youcef Bouzidi, qui commençait à peine à remettre de l'ordre dans l'effectif, est partant juste après la rencontre de cet après-midi. Selon ses affirmations, son départ serait imminent, même si la direction de la JSK continue d'observer le silence, cédant le terrain à la rumeur et à la surenchère. Ces turbulences risquent, ainsi, d'impacter les prestations des camarades du jeune gardien Hadid, même si la qualification est presque assurée. Mais en football, il est déconseillé de tirer des conclusions hâtives ou de vendre la peau de l'ours, avant de l'avoir abattu. L'adversaire a prouvé lors de la phase précédente qu'il peut faire de grandes surprises en battant son adversaire malien chez lui. Ce résultat devrait interpeller les Canaris, appelés, par conséquent, à mesurer à sa juste valeur cette équipe nigérienne qui ne vient pas à Tizi Ouzou pour admirer la neige qui couvre le Djurdjura, mais bel et bien pour renverser la donne. Il est vrai que la qualification est à quelques minutes seulement, mais il faut rester vigilant jusqu'à la dernière seconde de la rencontre. L'affaire Bouzidi a provoqué un véritable vent de colère chez les supporters qui ont massivement condamné la gestion de la direction de la JSK. Pour beaucoup d'entre eux, Bouzidi ne doit pas partir et encore moins de la façon dont le président Chérif Mellal s'est conduit face à la rumeur. Les supporters reprochent en effet au président de la JSK d'avoir abandonné son coach à la rumeur. Changer un entraîneur qui vient de remettre de l'ordre dans l'équipe qui commence à peine à se remettre sur les rails est une preuve que la gestion du club kabyle va de mal en pis. Pour le professionnalisme dans son vrai sens, les supporters devront attendre encore longtemps car visiblement ce n'est pas demain la veille. Denis Lavagne, l'entraîneur français qui devrait prendre le relais, est attendu demain à Tizi Ouzou pour acter son engagement.