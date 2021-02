La JS Kabylie, qui a écrasé le NA Hussein Dey chez lui samedi (2-0), vient de rejoindre avec éclat le premier peloton de la course au titre. Une belle victoire bien méritée, qui installe les Canaris tout près du leader sétifien. Désormais, les camarades de Bensayah jouent pour rattraper ce dernier, qui s'éloigne lui également avec quatre victoires successives en déplacement. La JSK revient de loin après avoir traversé des zones de turbulence qui ont failli la remettre à la situation d'équipe relégable qui joue le maintien.

Aussi, samedi dernier, les Canaris ont confirmé leur retour parmi les grands, grâce, notamment au travail de l'entraîneur Denis Lavagne, qui a exprimé sa satisfaction du rendement de ses joueurs après le match face au NAHD. Pour le coach, la victoire est largement méritée. Les joueurs ont bien appliqué ses consignes et ont produit un jeu de qualité. Ce qui est également remarquable, c'était incontestablement l'efficacité du compartiment offensif qui retrouve ses marques. Avec Bensayah, Haroun, Al Tubal et Boulahia, l‘équipe devient match après match une véritable machine redoutable. Et c'est justement ce qui manquait à la JSK, ces dernières années. Lavagne avait aussi une autre raison d'être totalement satisfait par le rendement de ses poulains. Le Français, qui a remplacé Bouzidi en plein vol, commence également à donner entière satisfaction en remettant l'équipe sur les rails des victoires à l'extérieur. Lavagne a eu la malchance de débuter avec la JSK par une amère défaite à domicile et cela avait, rappelons-le, inquiété les supporters qui ont douté de ses capacités à prendre la place de Youcef Bouzidi. Samedi dernier, Lavagne a prouvé qu'il peut mener la barque jusqu'au large. Par ailleurs, après la victoire face au NAHD, il y a comme un vent d'espoir chez les supporters. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'amoureux du club affirmaient que la JSK peut désormais jouer pour le titre. À la troisième place, les Canaris peuvent rattraper le leader ou du moins le concurrencer sérieusement.

Mais d'autres supporters ne sont pas de cet avis. Ces derniers avertissent des résultats en dents de scie de la JSK qui peut gagner à l'extérieur et perdre à l'intérieur, une semaine plus tard. Ils considèrent, non sans raison d'ailleurs, qu'il faut garder la tête froide et laisser le coach asseoir cette tendance aux victoires. Il faut, en effet, attendre encore quelques journées pour éviter les mauvaises surprises et les déceptions. L'espoir est permis, mais il faut attendre pour voir la réaction de l'équipe dans les prochaines rencontres et ce n'est pas ce qui manquera.