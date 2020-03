Les Canaris n'ont pas brillé, samedi dernier, devant le CR Belouizdad, qui a remporté haut la main cette empoignade très importante pour la suite du championnat (3-1). La défaite sera très préjudiciable pour la JSK, qui accuse désormais un retard de sept points sur le leader et adversaire du jour. Un écart très difficile à remonter au vu des prestations des joueurs. Une équipe sans âme ni fond de jeu, a-t-on constaté, samedi dernier, au stade du 20-Août. Il est vrai aussi que la défaite est la conséquence visible des mauvais choix tactiques du technicien franco-tunisien Zelfani.

Laisser Arezki Hamroun sur les bancs de touche dans une rencontre aussi importante a été fatal pour l'attaque. Pourtant, le Libyen Tubbal pouvait donner plus avec Hamroun. Toujours au chapitre des choix tactiques, tout le monde aura constaté que le joueur tunisien Darradji, dont on attendait beaucoup, n'a pas été aligné.

Son entrée en seconde période après avoir encaissé trois buts ne pouvait avoir un effet vu le moral bas de ses coéquipiers et la désorganisation régnante dans l'effectif. Aussi, face au CRB, les fans de la JSK auront vu une équipe kabyle sans âme ni choix tactique clair. Les joueurs n'ont, durant toute la première partie, pas construit une action mettant en danger les filets de l'adversaire. Bien au contraire, les Canaris ont subi le jeu depuis le début jusqu'à la fin. Le milieu de terrain était transparent surtout avec l'incorporation inexpliquée de Juba Oukaci et l'absence de Benchaïra. Un choix tactique loin de répondre aux besoins d'un match d'une aussi grande importance. La faiblesse du milieu de terrain jointe à celle de la défense a fait que les filets de Benbot étaient très accessibles pour les Belouizdadis. Dans sa déclaration d'après-match, Zelfani s'est dit assumer ses choix techniques tout en estimant que sa non-qualification lui posait un sérieux problème de coaching. Sur un ton ironique, l'entraîneur de la JSK reproche au premier responsable de la direction technique nationale, Ameur Chafik, la légèreté avec laquelle il a pris la décision de sa non-qualification. Zelfani affirme savoir ce qu'il vaut et ne semble pas céder à la pression et à ce qu'il considère comme un acharnement de la part de la DTN.

En fait, les prochaines rencontres ne seront pas faciles pour Zelfani tout comme son effectif et la direction. Avec un retard de sept points, il sera difficile de repartir à la conquête du titre à partir de la quatrième place. La bataille pour le sacre sera acharnée dans le premier carré composé du CRB, MCA, l'ESS. Le moindre point perdu à domicile comme en déplacement sera fatal et engendrera inévitablement l'éviction de la course.

Chose pour laquelle, les Canaris n'ont plus le droit à l'erreur. Les conséquences directes de la défaite de samedi dernier face au CRB apparaîtront inévitablement lors des prochaines rencontres. Une terrible pression pèsera désormais sur les Canaris et il faudra bien qu'ils fassent avec s'ils veulent aller au bout du rêve.