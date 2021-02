La JS Kabylie a finalement perdu, dimanche, face au Stade malien dans le cadre du match aller comptant pour la phase des barrages de la coupe de la CAF (1-2). Une défaite par une petite marge, qui permet, toutefois, aux Algériens de garder toutes leurs chances de qualification. Un match retour est attendu à Tizi Ouzou, le 21 du mois courant où les camarades de Hamroun devront marquer au moins un but et garder leurs filets propres pour arracher la qualification. D'ailleurs, ce score, qui ne compromet pas les chances de qualification des Canaris, a été bien accueilli par l'entraîneur Denis Lavagne. Celui-ci avait, en effet, estimé que ses protégés gardent toutes leurs chances de se voir franchir l'étape pour aller affronter d'autres clubs plus forts. Pour lui, les joueurs auraient même pu arracher un match nul n'était-ce l'erreur qui leur a coûté un deuxième but à la fin du match. Aussi, Lavagne a indiqué qu'il va se remettre au travail aussitôt arrivé à Tizi Ouzou pour bien préparer le match retour. En fait, la JSK a fait une belle prestation devant ce club qui n'a pas démérité. L'équipe malienne est si bien rodée dans les compétitions africaines que les Canaris n'ont pas joué depuis des lustres. L'adversaire était animé d'une grande volonté de marquer le plus de buts possibles afin de jouer le retour en sécurité. Quant à cet objectif, les camarades de Benbot n'ont pas laissé les Maliens l'atteindre en les tenant en échec durant les 90 minutes de jeu et en encaissant un but chez eux. Les Maliens viendront donc à Tizi Ouzou avec moins de chance que les Kabyles malgré leur petite victoire. Toutefois, beaucoup de supporters n'ont pas compris la tactique de Lavagne durant la rencontre. Ce dernier a, en effet, commis quelques écarts, selon beaucoup d'internautes qui ont considéré que l'absence de Hamroun resté sur le banc de touche a grandement contribué à la défaite. Sa présence aurait renforcé le compartiment offensif de l'avis de beaucoup de supporters qui n'ont pas omis d'appeler le coach à l'incorporer lors du match retour à Tizi Ouzou. En effet, l'attaque kabyle aurait pu être plus percutante et faire reculer l'adversaire. Enfin, à noter que la JSK a repris les compétitions africaines après une longue absence. Ce qui fait que les joueurs actuels n'ont pas encore l'expérience des compétitions continentales. Un long travail reste à faire dans ce domaine non seulement pour l'entraîneur français Lavagne, mais aussi pour toute la direction qui devra former un club compétitif dans ce genre de joutes internationales où la pression est plus grande. Les Canaris qui reviennent ainsi d'une longue absence devraient eux aussi défendre l'image de la JSK qui a longtemps dominé les terrains africains représentant dignement le football algérien.