C'est, donc, demain que sera donné le coup d'envoi du championnat algérien de Ligue 1. Pour la JS Kabylie, le début sera avec la réception, à partir de 16h, au stade du 1er-Novembre de Trizi Ouzou, d'une coriace équipe du CA Bordj Bou Arréridj. Les Canaris accueillent une équipe bien préparée, dans un match à huis clos, protocole sanitaire oblige. La JSK a laissé des signes de doute lors de ses matchs de préparation, mais le coach Yamen Zelfani s'est montré rassurant, indiquant que son équipe aura, cette saison, son mot à dire. Plusieurs stages ont été effectués durant l'intervalle estival, d'abord à Béjaïa puis à Mostaganem avant de revenir dans la Vallée de la Soummam et à Tipasa pour les dernières retouches. Demain, le stade du 1er-Novembre va renouer avec la compétition dans une confrontation qui promet du beau spectacle entre des Canaris qui tenteront becs et ongle d'arracher les trois points de la victoire et des Criquets jaunes qui ne lésineront pas sur les moyens afin de s'offrir une première sortie réussie en tentant de revenir à Bordj avec le butin complet. Le duel sera très chaud entre ces deux formations, qui ont joué les premiers rôles la saison passée. Confiant en ces poulains, le coach Zelfani a insisté ces derniers jours sur les capacités de son équipe à jouer les premiers rôles durant cette saison, qui sera aussi marquée par une présence en coupe de la CAF. Des prévisions qui ne semblent pas convaincre la galerie, qui reste mitigée après les résultats des rencontres amicales jouées ces dernières semaines. Beaucoup de supporters retiennent leur souffle en attendant la fin de la rencontre de demain pour se fixer sur leurs espoirs. Des supporters qui ont exprimé leurs doutes quant à la capacité de cette équipe à relever les défis après des résultats non convaincants face à des adversaires moyens. Pourtant, la direction a mis tous les moyens techniques et financiers pour construire une équipe très compétitive. Des recrutements tous azimuts ont été effectués avec des regroupements pour la préparation. Aussi, pour cette première joute, Zelfani aura l'embarras du choix car il y a de la concurrence dans tous les compartiments. Ce dernier doit révéler dès demain ces choix sur les joueurs clés et ceux qui renforceront le banc de touche. Ce qui n'exclut pas pour autant, selon beaucoup de supporters, que Zelfani donne la chance à de jeunes pépites. Une chose est sûre, des éléments comme Hamroun s'imposent de fait comme des joueurs clés sur lesquels tournera la mécanique du club. Enfin, le direction de la JS Kabylie s'est «insurgée» mardi par le fait de ne pas avoir perçu sa quote-part des droits TV de la saison écoulée (2019-2020), malgré «plusieurs rappels restés infructueux». «La JSK, plus que motivée à relever les challenges sportifs de la nouvelle saison sur le (double) plan national et continental, se retrouve aujourd'hui amputée d'une manne financière considérable qui lui revient de droit. A cela, il faudra ajouter le fait que tous les prochains matchs seront disputés à huis clos, ce qui implique que le plus gros des rentrées financières du club cette saison seront les droits TV», indique-t-on dans un communiqué.