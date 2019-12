La JS Kabylie, l’un des deux représentants algériens en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, a compromis ses chances de qualification aux quarts de finale en s’inclinant vendredi soir face au Raja Casablanca (0-2), en match disputé au complexe Mohammed V de Casablanca, dans le cadre de la 3e journée. Pourtant, au vu de la première mi-temps, les gars de la JSK ont montré qu’ils étaient bien capables de ramener un bon résultat de ce déplacement difficile au Maroc.

Les joueurs du coach Hubert Velud ont bien entamé la partie en étant bien solides en défense autour de Souyad et Belaili, sans oublier le gardien de but, Benbot. La bonne organisation et surtout la coordination entre les lignes des Canaris ont bien compliqué la situation de Malongo et ses coéquipiers du Raja, sous la très forte pression des supporters en force dans les tribunes. Les Kabyles auraient même pu ouvrir la marque suite à cette belle occasion de Souyad de la tête à la demi-heure de jeu. Le travail de sape effectué par le duo Bounoua- Hamroune a été remarquable. Seulement, en pointe de l’attaque, il n’y avait vraiment pas cet élément capable de terminer le travail par une ou deux concrétisations. Et c’est donc sur un score vierge que la première mi-temps est sifflée par l’arbitre égyptien Mohamed Maârouf. De retour des vestiaires, les Marocains ont été plus agressifs et très motivés pour ouvrir la marque. Et c’est, au fil de la rencontre, qu’on découvre un autre visage de la JSK avec cette défense qui a perdu de sa complémentarité et surtout de concentration. Sur deux hésitations de la défense, les joueurs du Raja ont su marquer deux buts en 3 minutes. Les locaux ont ouvert d’abord la marque par l’entremise de l’attaquant congolais Ben Malango (51‘), avant que Sofiane Rahimi ne corse l’addition trois minutes plus tard (54e). Du coup les joueurs du coach Velud se devraient d’être plus vigilants d’une part, pour tenter de mieux se défendre des joueurs du coach Sellami déchaînés après les deux buts.

Et d’autre part, tenter de réduire la marque avec la peur au ventre d’encaisser un troisième but. Finalement, la partie s’est terminée sur le score de deux buts à zéro en faveur du Raja et une deuxième défaite consécutive de la JSK dans cette poule D. Dans l’autre match de cette poule, l’ES Tunis, double détenteur du trophée, a été tenue en échec, à la surprise générale, devant son public face à l’AS Vita Club (RD Congo) 0-0. Un match nul qui permet tout de même aux Tunisois de préserver leur position en tête de classement avec 7 points. Par contre, la JSK recule à la 3e place au classement avec 3 points.

Les choses se compliquent donc pour la JSK, qui a compromis ses chances, mais garde bien l’espoir de se ressaisir à partie de la 4ème journée dans la mesure où deux équipes se qualifieront aux quarts de finale.

En d’autres termes, les joueurs du coach Velud n’auront plus aucun droit à l’erreur pour tenter d’arracher un des deux tickets en jeu pour les quarts. Et cela devrait commencer à partir de la 4e journée, au cours de laquelle la JS Kabylie recevra le 10 janvier le Raja Casablanca (17h00), alors que l’Espérance de Tunis se rendra à Kinshasa pour affronter l’AS Vita Club, le 11 janvier (17h00).