C’est donc demain à 17h que les Canaris affrontent l’AS Vitae Club pour le compte de la première journée de la phase des groupes de la Champions league africaine. C’est également à cette occasion que les camarades de Saadou retrouvent leurs supporters après une absence qui a duré plus d’un mois. La JSK a évolué, pou rappel, à huis clos durant les quatre dernières rencontres du championnat. Aujourd’hui, donc, au stade du 1er-Novembre les Canaris devront trouver les forces nécessaires pour arracher une victoire qui leur permettra de bien entamer cette compétition. En fait, la rencontre ne sera pas facile pour les deux équipes. Les Kabyles auront devant eux un adversaire coriace, qui connaît fort bien la compétition africaine ces dernières années. Tout comme la JSK, l’AS Vita Club de Kinshasa talonne à la quatrième place du championnat de la République démocratique du Congo. Les kabyles eux sont à la 5e position du championnat algérien. Ce qui rendra la confrontation difficile c’est également l’expérience de l’adversaire en cette compétition qu’il connaît fort bien ces dernières années. Les Kabyles, eux, ont été absents des compétitions africaines depuis plus d’une dizaine d’année. Le staff technique et la direction de leur côté restent confiants, mais gardent toujours les pieds sur terre. Sur un ton avertissant, le coach Velud affirmait, d’ailleurs, qu’en Afrique, il n’y a pas de match facile, ou d’équipes faibles, quand une équipe arrive à ce tour c’est qu’elle est fort : « On a bien étudié le Vita Club, et on fera tout pour arracher la victoire, bien entamer la phase des poules et éviter de retourner à la case de départ. » Le même orateur ajoutera que « le fait de jouer à Tizi Ouzou, c’est un grand atout, car, estime-t-il, cela permet de rejouer devant les supporters, qui vont beaucoup. » Au sujet des supporters justement Velud reconnaît que l’équipe et le staff technique ont beaucoup soufferts sans eux, car ce n’est pas facile de jouer devant des gradins vides. De son côté, la direction a juste après l’annonce de l’homologation du stade du 1er-Novembre, appelé les supporters à observer le strict respect des consignes données. En effet, pour éviter la suspension, cette fois-ci pour plusieurs années, le club kabyle a dressé une liste de comportements à éviter, entre autres les fumigènes, les jets de projectiles. Pour la direction du club kabyle, les supporters devront rester calmes, car l’adversaire va user de tous les moyens psychologiques pour déstabiliser les joueurs. Les joueurs africains sont connus pour la capacité à perdre du temps sur le terrain au point de mettre sur les nerfs tous les supporters. Enfin, du côté de l’effectif, aucun changement notable n’est signalé en vue de la rencontre de demain après-midi. A l’exception d’Abdelkader Salhi qui n’a pas été convoqué, la JSK va jouer avec le même échiquier que celui avec lequel elle évolue dans le championnat. Pour un grand nombre de supporters, la direction et Velud ont été très durs avec ce gardien très expérimenté. Son absence lors de ce match sera très visible.