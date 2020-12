Demain donc, les camarades de Hamroun devront arracher les trois points de la rencontre pour au moins signer une première victoire. Un bon résultat est nécessaire également pour convaincre les supporters qui ne sont vraisemblablement pas très chauds cette saison au vu des prestations des Canaris lors des matchs de préparation et des deux premières confrontations de la saison.

Dans cette optique justement, le nouveau coach Youcef Bouzidi a mis au point un programme de préparation intense durant la semaine, malgré la défection de quelques joueurs clés à l'instar de Boulahia et Aït Abdeslam qui s'entraînent en individuel sous la surveillance du préparateur physique. Aussi, selon un communiqué du club kabyle, Les Jaune et Vert poursuivent activement leur préparation en prévision du prochain rendez-vous de demain face au CRB.

Les camarades de Kerroum ont été soumis cette semaine à des biquotidiens. Deux séances que Bouzidi a mises à profit pour soumettre ses joueurs à plusieurs exercices. Ces derniers ont porté aussi bien sur le volet physique que tactique, ainsi qu'un travail spécifique par compartiment.

Ainsi, malgré l'absence des supporters à cause des conditions sanitaires marquées par la pandémie de Covid-19 et le froid hivernal, le stade du 1er-Novembre sera chaud, car les Belcourtois ne viennent pas à Tizi Ouzou pour distribuer des friandises. Ils viennent pour arracher le maximum de points en ce début de saison, afin de rester sur leur lancée de ces deux dernières saisons. Et, ils en sont capables. Chose qui donne du piment au duel d'aujourd'hui, entre deux équipes qui veulent jouer les premiers rôles au niveau national comme à l'international.

Sur un autre chapitre, la direction de la JSK se prépare déjà à l'ouverture des gradins du stade du 1er-Novembre lorsque les conditions sanitaires permettront de lever les mesures de barrière visant à arrêter la propagation de la pandémie de Covid-19. En effet, un communiqué du club kabyle affirme qu'en prévision de l'éventuelle possibilité autorisation d'accès à un nombre de supporters au stade le jour des matchs, les amoureux du club désirant avoir leur carte d'abonnement au titre de la saison 2020-2021 sont invités à nous contacter d'ores et déjà.

À rappeler, en effet, que dans sa démarche de professionnalisation de la gestion du club, la direction a procédé la saison passée à l'instauration de l'achat de billets d'entrée au stade, via une carte d'abonnement payable, selon un programme initialement annoncé aux supporters. Mais, cette option, l'on se rappelle encore, a été vivement critiquée par les supporters qui ont jugé excessif le prix d'achat considérant que les supporters de la JSK sont en majorité des jeunes sans emploi. Ce qu'a réfuté Cherif Mellal qui a toutefois accédé à la demande en revoyant les tarifs à la baisse avec d'autres avantages.

Toujours dans l'optique de la professionnalisation de la gestion du club, la JSK évolue cette saison avec des tenues confectionnées par son propre équipementier appelé «Uzzo». La direction du club kabyle a en effet monté cette marque pour ses propres tenues et équipements. Lors de la rencontre qui a opposé les Canaris au MCO, les joueurs ont en effet évolué avec des maillots de marque «Uzzo». Selon la direction du club kabyle, ce n'est là qu'une première étape, car d'autres sont à venir dans le cadre de la professionnalisation de la gestion du club.

Ainsi, après les tenues, les équipements et les cartes d'abonnement, les amoureux du club kabyle à Tizi Ouzou et dans d'autres wilayas du pays pourront dans quelques temps seulement se rencontrer autour d'un café dans les cercles de la JSK. Dans un passé récent, la direction du club a annoncé la fin des travaux du cercle de la JSK situé dans la ville de Tizi Ouzou.

Après plusieurs décennies de fermeture, ce lieu situé à proximité de l'ancien stade Oukil Ramdane, reprend vie et recevra, selon Cherif Mellal, les premiers clients dans quelques mois. En plus de celui de Tizi Ouzou, la direction comte ouvrir d'autres cercles à Béjaïa, Alger et Oran.