A l’issue de la seconde journée de ce tour de la prestigieuse compétition continentale, l’ES Tunis occupe seul la première place au classement du groupe « D » en totalisant 6 points, devant la JS Kabylie et le Raja Casablanca, qui en comptent 3 chacun, tandis que Vita Club est bon dernier avec un zéro point au compteur. Cette 3e journée pourrait permettre au leader actuel, l’ES Tunis, de confirmer sa position en recevant une équipe de Vita Club de Kinshasa, méconnaissable pour le moment. Et c’est ce qui rend cette deuxième rencontre entre les deux dauphins actuels des Tunisiens, Algériens de la JSK et Marocains du Raja des plus importantes, puisque le vainqueur occuperait seul la 2e place au classement. Et c’est, justement, tout l’enjeu de ce derby maghrébin aussi indécis qu’ouvert à tous les pronostics. Pour aborder ce match dans de bonnes conditions, l’équipe de la JSK a effectué un mini-stage au Centre national technique (CNT) de Sidi Moussa, laissé à la disposition de l’équipe par la FAF pour bien se préparer. Le staff médical a effectué un très bon travail dans la mesure où celui-ci a permis au coach Hubert Velud de récupérer tous les joueurs blessés à l’image de Belgherbi, Addadi, Raïah, Tafni, El-Orfi et Loucif. Ce qui a bien réjoui le Français, qui a affirmé que « le retour des blessés est une très bonne nouvelle ». « Je salue le travail du staff médical pour la remise en forme des joueurs. Tout le monde est disponible», a-t-il précisé en affirmant qu’il n’est pas encore fixé d’une manière définitive sur son onze de départ.

« Il y a beaucoup d’interrogations quant aux choix », estime-t-il.Le déplacement de la délégation, composée d’une quarantaine de personnes, dont 22 joueurs, a eu lieu hier et les Canaris ont élu domicile à l’hôtel Kenzi Besma, un luxueux établissement hôtelier à Casablanca. Deux séances d’entraînement sont prévues pour les joueurs, dont la dernière est programmée ce soir à l’heure du match (20h) sur la pelouse du stade Mohammed V. Et ce sera, certainement, à l’issue de cette ultime séance d’entraînement que le staff technique dressera la liste de son « onze » de départ. Concernant la rencontre, Vélud se déclare bien optimiste en indiquant : « Les derniers résultats de l’équipe en championnat sont bien positifs et la petite expérience acquise par les joueurs en Afrique et surtout devant l’ES Tunis, devrait être bien exploitée cette fois-ce, bien que le match s’annonce des plus difficiles. Justement, on va joueur crânement nos chances à aCasablanca. » De son côté, le président du club kabyle, Mellal estime que le Raja « n’est pas comme l’EST, mais on le respecte beaucoup ». « L’idéal est de revenir avec les 3 points d’autant que le Raja sera sous pression, car il a perdu son premier match chez lui», a conclu le boss de la JSK. Côté adversaire, le Raja reste sur une courte, mais précieuse victoire, dimanche dernier face au Wydad (1-0) dans le cadre de la 10e journée de la Botola Pro 1, sur un but de Hamid Ahdad dans les ultimes minutes de la partie.

A l’issue de ce derby, le Raja comptabilise 17 points et occupe la 4e place du classement, avec deux matchs en moins.

Demain, le Raja aura également des soucis à se faire face à une équipe kabyle qui carbure bien et qui reste sur une retentissante victoire en championnat face au NC Magra (3-0). L’entraîneur du Raja, Jamal Sellami, affirme que la dernière victoire des siens va booster leur moral à quelques jours de ses deux matchs contre les clubs algériens, la JSK en C1 et le MC Alger en coupe arabe des clubs. Enfin, il est à noter que ce derby maghrébin sera officié par l’arbitre international égyptien, Mohamed Maârouf Eid Mansour. L’homme en noir sera assisté dans sa mission par ses deux compatriotes Tawfik Taleb Ali et Mahmoud Ahmed Abou Rijal.