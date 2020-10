Les dossiers des deux candidats pour le poste de président de la Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS), ont été acceptés et concourront lors de l'assemblée élective, prévue, aujourd'hui, à la salle de conférence de l'OCO Mohamed-Boudiaf (Alger), a indiqué à l'APS, jeudi, le secrétaire général de l'instance Abderrahmane Ferhat. Les 31 membres de l'AG de la FASSAS à voix délibératives (11 Ligues et 20 clubs sportifs amateurs) auront à choisir entre, Samir Karim Chaouche (président Ligue d'Alger) et Mohamed Benmedjbar (président Ligue Médéa) dont les dossiers de candidatures ont été acceptés par la commission de candidatures, mais aussi élire 7 membres pour le bureau exécutif de la fédération qui est composé de 8 membres. Outre les 31 membres à voix délibérative la constituant, l'AG de la Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS), est composée également du secrétaire général, d'un représentant du MJS et des 4 anciens présidents de la FASSAS à voix consultatives.