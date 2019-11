La sélection algérienne handisport est rentrée samedi des Emirats arabes unis, où elle a glané 16 médailles, dont deux en or, à l’occasion des Championnats du monde para-athlétisme, disputés du 7 au 15 novembre 2019 à Dubai. Outre les deux breloques en métal précieux, les Algériens ont glané huit médailles d’argent et six en bronze, eux qui avaient pris part à cette compétition avec 22 athlètes (14 garçons et 8 filles), avec l’objectif de récolter un total de 18 médailles (2 or, 4 argent et 12 bronze). Dès son atterrissage à l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger, la délégation s’est directement rendue dans le salon d’honneur, où elle a été accueillie par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, qui s’est dit « très fier de ce qu’ont accompli » nos représentants à Dubai, assurant que c’est « l’une des plus belles victoires » qu’il « savoure en tant que ministre des Sportsé. Le MJS a eu une attention particulière pour Nassima Saïfi, qui a battu le record du monde au lancer de disque, avec un jet à 35,76 mètres, dans la catégorie des F56/57, en souhaitant à cette athlète de « conserver son nouveau record mondial pendant plusieurs années », elle qui réalise de très bons résultats dans cette spécialité depuis 2011. Bernaoui a profité de l’occasion pour promettre « toute l’aide nécessaire » aux athlètes de l’handisport, pour progresser, et pourquoi pas décrocher le maximum de médailles lors des prochaines Olympiades paralympiques, prévues en 2020 à Tokyo (Japon). Avec son total de 16 médailles, la sélection algérienne a terminé à la 15e place au classement général, sur un total de 122 pays participants, ce qui représente « une très grande fierté » selon Hachefa. Interrogé à propos du nombre d’athlètes algériens qualifiés aux Olympiades paralympiques de Tokyo, le président de la Fédération a indiqué que « pour l’heure, ils sont douze », mais il a insisté sur le fait qu’il y a « possibilité d’en qualifier plus », car le délai court jusqu’au mois d’avril 2020.