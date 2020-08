Dispositif exceptionnel à Paris ce soir pour la finale de la Ligue des cham-pions: l'avenue des Champs-Elysées sera réservée aux piétons, a annoncé samedi le préfet de police de Paris. À cette occasion il n'y aura, à partir de 20h, «plus de circulation sur les Champs de manière à ce que les gens puissent remplir l'espace en respectant les règles sanitaires». Ce «dispositif» exceptionnel est en principe réservé aux soirées du 31 décembre. Il y aura des expressions de joie, il faut simplement qu'elles soient compatibles avec la sécurité publique (...) et avec les mesures liées à la pandémie de Covid-19. Deux heures après le match, le rassemblement (serait) totalement interdit et les policiers et gendarmes feront l'évacuation des personnes. Si le PSG l'emporte, lundi soir, il y aura également un rassemblement des supporters limitée à 5 000 participants.