L’EN algérienne affrontera la Guinée en 8es de finale de la CAN-2019, dimanche prochain, au stade du 30 juin du Caire (20h algériennes). A l’issue de son match nul (2-2) concédé notamment contre Madagascar, sa défaite face au Nigeria (0-1) et sa victoire devant le Burundi (2-0), la Guinée se qualifie avec le titre de troisième de sa poule. Classée 71e au dernier classement FIFA, la Guinée et surtout le sélectionneur belge de cette équipe du Sily National, Paul Put, a connu beaucoup de difficultés dans son groupe B. D’ailleurs, après les deux premiers matchs, une réunion d’urgence a été convoquée le jeudi 27 juin dans un hôtel de la place à Alexandrie (Egypte). Etaient présents le ministre des Sports, Bantama Sow, le chef de mission, Isto Kéira, et Antonio Souaré, président de la Fédération guinéenne de football. Puis décision est prise : une réunion doit se tenir à huis clos avec les joueurs sans journalistes. Le message du président Antonio Souaré est clair : « Le peuple de la Guinée attend sa victoire. » Put était, donc, bien averti, et c’est ainsi que la Guinée a bouclé la phase de poules avec une victoire face au Burundi (2-0) pour valider son billet et retrouver l’Algérie au prochain tour ; elle qui a réalisé un parcours parfait au premier tour avec trois victoires consécutives face au Kenya (2-0), face au Sénégal (1-0) et enfin face à la Tanzanie (3-0). Satisfait du résultat qui le maintient à son poste, Paul Put a salué le réveil de ses joueurs à un moment crucial de la compétition. « C’était un match important pour nous. Nous n’avons pas de joueurs qui peuvent jouer à la pointe. Mais, s’ils ne sont pas à 100% de leur forme, je n’ai pas le choix. J’espère que les joueurs ont eu assez de confiance avec cette victoire qui donne un nouvel élan à l’équipe. L’objectif était d’atteindre le deuxième tour. On va travailler pour construire une équipe », a-t-il ajouté. Et là, il faut bien le préciser : sur le papier, la Guinée ne devrait pas du tout rivaliser avec le riche effectif de Djamel Belmadi. Les spécialistes de la Guinée ne croient pas en les chances de leur sélection, à qui ils reprochent notamment le manque de caractère et de prise de risques. En résumé, les médias guinéens constatent que c’est plus que jamais avéré que la Guinée n’a pas d’individualités, mais plutôt un groupe. Ce dysfonctionnement est constaté depuis des éliminatoires, mais rien n’a été fait pour créer l’homogénéité. Aussi, au-delà du score, la Guinée a péché sur des fondamentaux qu’on n’apprend même plus aux équipes du quartier. Il s’agit du caractère, des prises de risques dans le jeu, bref un semblant de révolte. Contre l’Algérie, Paul Put ne pourrait compter sur les services sans le médian Naby Keita, qui a quitté l’Égypte après la victoire de la Guinée face au Burundi pour rentrer à Liverpool. Blessé de nouveau face au Nigeria, Naby Keita est allé se faire consulter à Liverpool. Sa douleur à la cuisse persiste et le joueur va établir un nouveau diagnostic plus sûr en club. Selon certaines informations, il devait revenir au Caire hier. D’autre part, le sélectionneur de la Guinée ne possède pas d’attaquant de pointe de métier. Et le joker de luxe au temps de Lappe Bangoura, Sory Kaba, s’impose désormais comme le choix numéro un de Paul Put en pointe de l’attaque du Syli. Mis à part le but inscrit face à Madagascar lors de la première journée (2-2), l’attaquant de Dijon a traversé les deux dernières rencontres par une vraie panne sèche. « On a des joueurs qui peuvent jouer numéro 9, mais si les autres ne sont pas à 100%, je fais quoi ? Fodé Koita et José Kanté étaient au top au début mais ils ont été diminués par leurs blessures. », a fait remarquer Put en conférence de presse. En cas de qualification, l’Algérie sera opposée en quarts de finale au vainqueur de l’autre rencontre entre le Mali et la Côte d’Ivoire, le 11 juillet au stade de Suez (17h00, algériennes). Par la suite et en cas de qualification l’Algérie pourrait bien retrouver l’Egypte en demi-finale. au programme des huitièmes de finale, deux matchs intéressent les Algériens car ce sont de ces matchs que pourraient ressortir les futurs adversaires de l’Algérie. Samedi prochain, le Nigeria rencontrera le Cameroun à 17h00 à Alexandrie et l’Egypte sera face à l’Afrique du Sud à 20h00 au Caire.

Les deux vainqueurs de ses deux rencontres se retrouveront en quarts de finale et celui qui sortira vainqueur en quarts de finale sera le futur adversaire des Verts en demi-finale, si bien sûr l’Algérie arriverait jusqu’à cette étape.