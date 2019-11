Après les deux matchs amicaux disputés par les Verts, juste après la CAN-2019 où le sélectionneur, Djamel Belmadi, a effectué une petite revue d’effectif, aujourd’hui, place à la double préparation des éliminatoires de la CAN-2021 et du Mondial-2022. Pour le stage, dont le coup d’envoi a été donné, hier, au Centre technique de Sidi Moussa, pour préparer les deux matchs des éliminatoires de la CAN-2021, face à la Zambie et au Botswana, et fidèle à sa technique de travail, Belmadi n’a pas trop chamboulé son équipe, gardant parfaitement l’équilibre de son effectif. C’est ainsi qu’il n’a effectué que trois changements, dictés surtout par les blessures des joueurs habituellement titulaires. Des joueurs qui effectuent pour la première fois leur entrée au sein des Verts, on notera le latéral

droit de Beerschot (D2 belge) Réda ; le défenseur axial, Halaimia de Valenciennes (D2 française) Maxime Spano-Rahou et du milieu du Paradou AC (D1 algérienne) Adem Zorgane. Là, il est utile de noter, au passage, que c’est dans ce secteur défensif que Belmadi a convoqué le plus d’éléments que dans d’autres (8 joueurs).

Ceci s’explique bien par l’indisponibilité de certains titulaires en plus de la recherche des doublures pour assurer la continuité jusqu’au Mondial-2022 au Qatar. D’ailleurs, Belmadi l’a bien indiqué lors de son passage à Mostaganem en précisant que « le Mondial se prépare dès aujourd’hui ». Ceci explique, donc, cela. Helaimia devra cravacher dur pour assurer une place de titulaire dans la mesure où il n’est, ni plus ni moins qu’en concurrence avec le titulaire indiscutable de ce poste : Youcef Attal. De son côté, Spano-Rahou, aura à rivaliser avec Belamri et Mandi, entre autres.

Et dans ce même ordre d’idées, le retour de Haris Belkebla rentre dans le cadre d’une « main de secours » donnée à cet élément pouvant d’ailleurs jouer, aussi bien en défenseur, qu’en milieu de terrain.

Quant au second joueur qui effectue son retour, à savoir l’attaquant Hillel Larbi Soudani de l’Olympiakos, son efficacité offensive en Grèce, à elle seule, justifie sa convocation cette fois-ci, d’autant que sa riche expérience sur le plan continental est également un atout non négligeable, justifiant ce retour bien mérité. C’est justement le même cas pour Andy Delort, qui est en train d’effectuer des matchs très intéressants avec son club français, le Stade Brestois. D’autre part, on remarque beaucoup de joueurs qui n’ont pas été rappelés par Belmadi pour des raisons que le staff technique pourrait bien expliquer, aujourd’hui, lors de la conférence de presse prévue par Belmadi.

Mais, c’est surtout l’absence remarquée de Yacine Brahimi en très grande forme avec son club Al Rayyan (D1 Qatar) qui nous interpelle, lui qui avait surtout porté le brassard de capitaine face au RD Congo, en amical. Selon le site spécialisé des Verts, La Gazette du Fennec, l’absence de Brahimi est due à une demande qu’il a lui-même formulée au sélectionneur pour raison familiale.

L’ancien sociétaire du Stade Rennais et Granada FC a demandé à être exempté des dates de novembre avec les Verts, car il serait sur le point de devenir papa incessamment, donc il a préféré être présent auprès de son épouse dans ces moments importants. Il aurait, donc, voulu éviter de venir et demander à quitter la sélection en cours de stage ou à la veille d’une des deux rencontres.

En tout cas, d’autres explications seront livrées, aujourd’hui, lors de la conférence de presse programmée par Djamel Belmadi, à partir de 11h à l’auditorium Omar Kezzal du Centre technique national (CNT) de Sidi Moussa (Alger). Par la suite, une zone mixte sera organisée le même jour à 17h30, avant la séance d’entraînement qui sera ouverte également, pendant un quart d’heure à l’adresse des photographes et caméramans. Avec ces deux premiers matchs de la CAN-2021, face la Zambie, jeudi prochain, et le Botswana, le 18 du mois en cours à Gaborone, Belmadi et ses joueurs savent qu’ils sont devenus l’équipe à battre.

Champions d’Afrique en titre, est une « marque » qu’il faut bien défendre, sans oublier qu’il faut d’abord se qualifier à la prochaine CAN en 2021 avec un objectif principal, la qualification également au Mondial 2022 prévu au Qatar, un pays qui a bien adopté le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi…