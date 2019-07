Les cinq derniers judokas algériens engagés en coupe d’Europe juniors, organisée les 20 et 21 juillet en République tchèque, ont fait leur entrée en lice, dimanche, et ont tous connu une élimination précoce. Les seuls à avoir réussi un assez bon parcours sont Hicham Anouar Hached chez les garçons et Louiza Ichalel chez les filles qui ont décroché respectivement les 7e et 5e places. Hached, qui, après une élimination prématurée en phase de poules, s’est plus ou moins bien ressaisi aux repêchages, ce qui lui a permis de terminer à la 7e place chez les plus de 100 kg. En effet, exempté du premier tour, Hached a débuté la compétition directement au deuxième, contre l’Ukrainien Kostiantyn Yatsko, contre lequel il a perdu, avant de se rattraper aux repêchages, à travers une belle victoire contre le Croate Luka Violic.

Mais il est vite retombé dans ses travers, en concédant une nouvelle défaite contre l’Ukrainien Yevhenii Verkush au tour suivant. De son côté, Louiza Ichalel a commencé par remporter son premier combat chez les moins de 78 kg en battant la Suédoise Gry Johnsson, avant d’échouer en demi-finales contre la Belge Vicky Verschaere, se contentant ainsi de la 5e place. Pour sa part, Islam Bouyemout a perdu dès son premier combat contre le Roumain Eduard Serban chez les moins de 100 kg, alors que chez les moins de 90 kg, Mouad Bouabaoub a commencé par remporter son premier combat contre le Croate Adrian Sufaj, avant d’échouer au tour suivant contre l’Ukrainien Serhii Bilets.

Même désillusion chez les filles, où les deux dernières judokas engagées dimanche, ont été précocement éliminées, à commencer par Lamia Saoud chez les moins de 48 kg.

La jeune Algérienne a été exemptée du premier tour et a débuté directement au deuxième, où elle s’est inclinée contre la Britannique Caitlin Barber, au moment où sa compatriote Khdidja Bekheïra a commencé par remporter son premier combat chez les moins de 57 kg contre l’Allemande Jill Trenz, avant d’échouer au tour suivant, contre la Russe Irina Zueva.