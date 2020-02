Actuellement 2e de la Premier League et qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, où il affrontera le Real Madrid, le club a également écopé d'une amende de 30 millions d'euros. Moins d'un quart d'heure après l'annonce de la sanction, le club a dégainé un communiqué aussi offensif que le jeu de son équipe pour annoncer qu'il allait faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Un appel qui «n'est pas nécessairement suspensif mais la demande peut être faite», a souligné une source au sein de l'UEFA à l'AFP. «Manchester City est déçu, mais pas surpris par l'annonce faite aujourd'hui (vendredi, NDLR)» par la chambre de jugement de la Commission de contrôle financier des clubs (Icfc), a commenté le club sur un ton plein de défiance. L'Icfc reproche au club entraîné par Pep Guardiola de s'être rendu coupable de «graves violations» des règles du fair-play financier (FPF), qui interdit à un club engagé en compétition européenne de dépenser plus que ce qu'il ne gagne et encadre étroitement les injections de capitaux de la part des propriétaires. Plus précisément, le club, propriété d'un membre de la famille régnante d'Abou Dhabi, est sanctionné pour avoir surévalué les revenus issus des contrats de sponsoring, dans ses comptes portant sur la période 2012-2016. De ce fait, City est «exclu des compétitions européennes pour les saisons 2020/21 et 2021/22», a décidé

l'UEFA. Dans sa réaction, le double champion d'Angleterre en titre a tiré à boulets rouges sur la procédure et ceux qui l'ont menée. «Pour dire les choses simplement, c'est une affaire lancée par l'UEFA, (qui a conduit à) une enquête menée par l'UEFA et jugée par l'UEFA», a résumé City. L'enquêteur en chef de l'ICFC, l'ancien Premier ministre belge Yves Leterme, même s'il n'est pas directement nommé, est aussi visé par le club. «En décembre 2018, le chef enquêteur de l'UEFA avait publiquement annoncé l'issue et la sanction qu'il comptait prononcer à l'encontre de

manchester City, avant même qu'aucune enquête n'ait débuté», a déploré le club. «La procédure UEFA qui s'en est suivie, biaisée et qui a constamment fuité (dans la presse), ne laissait que peu de doutes sur le résultat», a-t-il ajouté. En mai, plusieurs médias avaient effectivement rapporté que Leterme recommandait une suspension de la Ligue des champions dans un rapport transmis à la chambre de jugement. «Maintenant que cette procédure biaisée est terminé, le club va chercher à obtenir un jugement impartial aussi rapidement que possible et va, dans ce sens et dans un premier temps, entamer une démarche auprès du Tribunal arbitral du Sport dans les meilleurs délais», a conclu City qui estime avoir «un vaste ensemble de preuves irréfutables pour appuyer (sa) position».



Real Madrid

Le club propose Modric pourr ecruter Skriniar

Le très bon retour au premier plan de l’Inter en Italie n’est pas étranger à sa sérénité défensive. Et si l’Inter est actuellement la meilleure défense du championnat italien, le club le doit en grande partie à l’excellente première moitié de saison de Milan Skriniar. À 25 ans, le Slovaque semble enfin avoir atteint la maturité. Et Zidane, qui se pencherait sur le remplacement de Sergio Ramos, apprécierait le profil des défenseur de l’Inter. Selon Calciomercato.it, Zinedine Zidane aurait même une idée en tête pour faire baisser le prix de Milan Skriniar : inclure Luka Modric dans la transaction. En effet, avec cet échange le transfert de Skriniar pourrait alors être acté entre 50 millions d’euros et 60 millions d’euros. Il faut rappeler que l’Inter était déjà dans le coup pour recruter le Ballon d’or 2018 l’été dernier. Ce dossier pourrait donc sentir bon pour Zinedine Zidane…

Dortmund

Hütter pour remplacer Lucien Favre ?

Les derniers résultats décevants du Borussia Dortmund ont fragilisé la situation de Lucien Favre, pour le moment maintenu sur le banc. Les dirigeants du club de la Ruhr n’excluent pour autant pas un départ de l’entraîneur suisse en cas de nouvelle contre-performance. Selon les informations du journal Bild, le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions pense à Adi Hütter pour remplacer l’ex-technicien de Nice. L’Autrichien de 50 ans entraîne l’Eintracht Francfort depuis 2018. Son contrat court jusqu’en juin 2021 avec la formation allemande.

Juventus

Pas d‘intérêt pour Donnarumma

Alors qu’une option d’achat ne figure pas dans le prêt d’Alphonse Aréola qui va donc retourner au PSG une fois la saison terminée, le Real Madrid se pencherait sur le recrutement d’un gardien de but. Pour suppléer Thibaut Courtois pour le prochain exercice, les dirigeants du Real Madrid suivraient avec attention l’évolution de la situation de Gianluigi Donnarumma, lui qui est contractuellement lié au Milan AC jusqu’en juin 2021. Et alors que la Juventus semblait être une concurrente de taille du Real Madrid, il n’en serait rien. « Donnarumma ? Ce n’est pas une cible de la Juventus. Nous avons une grande confiance en Szczêsny qui, pour nous, est l’un des meilleurs gardiens au monde. On exclut donc l’arrivée d’un autre numéro un à ce poste », a confié Fabio Paratici au micro de Rai Sport. Le Real Madrid disposerait donc d’une belle carte à jouer dans l’opération Gianluigi Donnarumma.

UEFA

Tebas veut des sanctions contre le PSG

Le patron de la Liga espagnole, Javier Tebas, s’est exprimé sur son compte Twitter à propos des sanctions contre Manchester City. « L’UEFA prend enfin des mesures décisives. Faire respecter les règles du fair-play financier et sanctionner le dopage financier est essentiel pour l’avenir du football. Nous demandons depuis des années que des mesures sévères soient prises contre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Mieux vaut tard que jamais. » Manchester City ne jouera pas de coupe d’Europe durant les deux prochaines saisons.

FC Barcelone

Un chassé-croisé entre Griezmann et Martinez ?

L’Inter aurait proposé un échange XXL au FC Barcelone. Pour assurer la succession d’un Luis Suarez vieillissant (33 ans), le Barça aurait coché le nom de Lautaro Martinez il y a plusieurs mois. Selon les dernières informations de Marca, le club catalan ne serait plus seul sur ce dossier. À en croire le média espagnol, le PSG, Manchester City et le Real Madrid seraient également sur les traces de Lautaro Martinez. De son côté, l’Inter pourrait bien laisser filer son buteur argentin vers le Barça, mais pas à n’importe quelle condition. D’après les indiscrétions de Tuttosport, Antonio Conte aurait proposé d’échanger Lautaro Martinez et Antoine Griezmann. Reste à savoir si le Barça acceptera de sacrifier le champion du monde français pour pouvoir récupérer le buteur des nerazzurri. Déjà annoncé vers le PSG dans le cadre de l’opération neymar, Griezmann pourrait donc servir de simple monnaie d’échange au FC Barcelone. Alors qu’il vit une première saison compliquée en Catalogne, elle pourrait également être sa dernière...



Atletico Madrid

Le PSG et Chelsea prêts à bondir sur Simeone ?

Très critiqué cette saison en Espagne, Diego Simeone est peut-être en fin de cycle du côté de l’Atletico Madrid. Alors qu’il dirige les Colchoneros depuis 2011, le coach argentin traverse une saison compliquée et son style très défensif a peut-être atteint ses limites au vu de l’effectif actuel. Alors que ces dirigeants s’interrogent sur son avenir, le PSG penserait notamment à lui pour prendre la succession de Thomas Tuchel. Leonardo apprécie le profil et la mentalité de Simeone, mais le champion de France ne sera pas le seul club intéressé en cas de départ de l’Argentin de l’Atlético. Selon TMW, Chelsea pourrait également se positionner en cas de départ de Frank Lampard.