Selon la presse espagnole, Pep Guardiola n’a pas oublié son club de cœur, le FC Barcelone, et la qualité de sa formation. Pour cette raison, le manager de Manchester City a demandé à ses recruteurs de surveiller l’évolution d’un certain Riqui Puig. Considéré comme un grand espoir du club catalan, celui-ci doit faire face à la concurrence intense à son poste et est donc en manque de temps de jeu. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le jeune joueur de 20 ans évolue actuellement en troisième division espagnole avec la réserve du Barça.