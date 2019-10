A la recherche de talents pour le futur, Pep Guardiola regarde du côté de l’Espagne. Et plus particulièrement du côté du Pays basque où évolue un certain Mikel Oyarzabal. Le joueur pourrait débarquer en janvier prochain. Selon des informations rapportées par Sky Sports, Manchester City aimerait recruter l’ailier de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal. Âgé de 22 ans, le jeune joueur basque serait suivi depuis plusieurs mois par les recruteurs des Citizens. A ce jour, il a inscrit 42 buts en 160 matchs disputés sous les couleurs de son club formateur. Le natif d’Eibar est sous contrat jusqu’en 2024 avec son club et sa valeur est estimée entre 60 et 70 millions d’euros.