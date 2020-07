Etant dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, à l'instar du Paris Saint-Germain, le milieu défensif algérien, Ismaël Bennacer, est également courtisé par une grosse écurie anglaise. Il s'agit de Manchester City. Selon la presse britannique, le profil de l'international algérien suscite l'intérêt des Sky Blues. Ces derniers restent à l'affût de ce dossier et attendent le feu vert de la direction du Milan AC pour passer à l'acte. Le capitaine de la sélection algérienne et attaquant de Manchester City, Riyad Mahrez, ferait le forcing pour convaincre son compatriote de le rejoindre à Manchester, à en croire Le10sport. Ismaël Bennacer intéresse également le Real Madrid. Le géant espagnol serait venu aux renseignements dans ce dossier, mais c'est le Paris Saint-Germain qui aurait pris les devants et ce, grâce à l'agent de Bennacer,qui entretient de bonnes relations avec le club de la capitale française. Avec la prolongation du contrat de Stefano Pioli, l'entraîneur des Rossoneri, l'avenir du meilleur joueur de la CAN 2019 se dessine probablement en Italie, puisqu'il est l'un des hommes de base du système tactique mis en place par le technicien italien.