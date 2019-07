En Ligue des champions, l’USM Alger, champion d’Algérie 2019, entamera la compétition dès le tour préliminaire en affrontant l’AS Sonidep du Niger. Le match retour se jouera à domicile (23, 24, 25 août), alors que le match aller aura lieu les 9, 10 et 11 août. En cas de qualification, l’USMA sera opposée au vainqueur de la double confrontation entre la formation burundaise Eagles Noir ou Gor Mahia (Kenya). Le match aller aura lieu les 13, 14 et 15 septembre et le retour les 27, 28 et 29 septembre. De son côté, la JS Kabylie, deuxième représentant algérien dans cette compétition, affrontera Al-Merreikh du Soudan. La première manche se jouera à Tizi-Ouzou. La JSK affrontera au deuxième tour le vainqueur du match Stade Malien-Houria Konakry. L’Espérance sportive de Tunis, le Wydad de Casablanca (Maroc) et le TP Mazembe (RD Congo) sont exemptés du tour préliminaire. En coupe de la Confédération africaine (CAF), le CR Belouizdad, détenteur de la coupe d’Algérie, effectuera son retour sur la scène continentale en défiant les Tchadiens d’AS Coton. En cas de qualification, les Belouizdadis seront opposés au vainqueur de la double confrontation entre l’Etoile du Congo et Al-Masry d’Egypte. Enfin, le Paradou AC, 3e au classement du précédent exercice de Ligue 1, sera opposé au tour préliminaire au club guinéen CI Kamsar. En cas de qualification, les Athlétics défieront le Club Sportif Sfaxien (Tunisie), exempté du premier tour.