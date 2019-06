Tout club de Ligue 1 et 2 n’ayant pas réglé les arriérés financiers de ses joueurs et entraîneurs avant le 31 juillet 2019 sera interdit de recrutement partiel ou total, nonobstant les autres sanctions prévues par les règlements, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP).

«Dans le cadre des décisions de la CNRL, et des statuts et transferts de joueurs, tout club n’ayant pas réglé les arriérés financiers de ses joueurs et entraîneurs avant le 31 juillet 2019 sera interdit de recrutement partiel ou total, nonobstant les autres sanctions prévues par les règlements», a écrit la LFP sur son site officiel. D’autre part, seulement 2 licences par saison seront délivrées aux entraîneurs de la L1 et L2, précise la même source.

Le dépôt des dossiers d’engagement complet des clubs de L1 et de L2 pour la saison 2019-2020 doit se faire, auprès de la Ligue de football professionnel, au plus tard le 31 juillet 2019, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP).

Selon la même source, tout dépôt, enregistré entre le 1er et le 8 août 2019 sera sanctionné par une amende de deux cents mille dinars (200 000,00DA).

Le montant des frais d’engagement pour les clubs de Ligue 1 est de trois millions cinq cents mille dinars (3 500 000,00DA) (couvrant toutes les catégories), tandis que celui de Ligue 2 est de 2 500 000,00 da .

D’autre part, les clubs sont tenus à engager obligatoirement : une équipe senior, réserve,U19, U17,U15, U14, U13 (football à huit) endettés.