La majorité des clubs de Ligue 2 a opté pour un championnat classique en aller et retour lors de la réunion qui s'est tenue lundi au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) entre la FAF et les clubs de cette division (32 présents sur 36), a annoncé la Ligue nationale du football amateur (LNFA). Le championnat de Ligue 2, composé de deux groupes de 18 clubs, se jouera donc sur 34 journées. À l'issue des débats, la majorité (27 voix sur 30) a opté pour un championnat classique à 34 journées en aller et retour pour cette Ligue composée de deux groupes avec 18 clubs chacun. Un club, l'USMAn, a opté pour la proposition 2, soit un championnat avec un play-off et un play-down, alors que deux autres, le DRB Tadjenanet et le MO Béjaïa, ont proposé une quatrième formule avec trois groupes de 12 équipes. Signalons qu'à l'instar de la Ligue 1 professionnelle, la direction technique nationale de la FAF a proposé trois variantes: championnat classique en aller et retour, championnat en aller simple avec play-off et play-down et championnat en aller simple. La réunion présidée par le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, en présence de Ali Malek, président de la Ligue nationale du football amateur (LNFA), a traité également le statut des clubs. Aussi les clubs qui avaient dans le passé un statut professionnel, mais en veille, sont dans l'obligation de réactiver leur statut ou d'engager une procédure judicaire pour revenir à celui de l'association amateur. Concernant les clubs professionnels de Ligue 2 issus de la Ligue de football professionnel, ils sont contraints d'assainir d'abord la situation des salaires de leurs joueurs à la date du 15 mars 2020, ensuite ils sont invités à trouver des arrangements à l'amiable avec leurs joueurs en collaboration de la chambre de résolutions des litiges. Rappelons que depuis la date du 15 mars, les compétitions ont été suspendues en raison de la pandémie de Covid-19 Par ailleurs, le président de la FAF a informé les clubs de la nouvelle disposition réglementaire qui leur accorde la possibilité de procéder aux 5 remplacements dans le match, seulement ils doivent s'effectuer en trois temps. Le secrétaire général de la FAF a indiqué que les dispositions seront publiées avant le coup d'envoi de la saison, dont le feu vert effectif relève des autorités publiques après la décision d'ouverture des infrastructures sportives.

R. S.