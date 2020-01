Plusieurs entraîneurs ont critiqué le jumelage du cham-pionnat d'Algérie Open de natation avec le championnat hivernal «minimes-juniors», disputés cinq jours durant à la piscine M'hamed-Baha de Bab Ezzouar (Alger), estimant que ceci a constitué le «point noir» de ce rendez-vous du fait des conditions «inconfortables» ayant marqué son déroulement. Contrairement aux précédentes saisons, la DTN de la FAN a décidé cette fois-ci de jumeler les deux compétitions en question, en se basant sur les propositions faites par les clubs lors du collège technique annuel et liées au manque de moyens matériels au niveau de ces derniers. Dans une déclaration à l'APS, l'entraîneur de Bahia Nautique Oran, Sofiane Benchekor, a estimé que cette décision «n'est pas judicieuse» et ne favorise pas le développement de la discipline localement. «Certes, ce sont les clubs qui avaient suggéré cette option pour des raisons matérielles, mais il y a une DTN qui connaît mieux la chose et qui aurait dû rejeter cette proposition», a indiqué Benchekor.