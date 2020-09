Les membres de l'Assemblée générale (AG) de la Ligue inter-régions de football (LIRF) ont procédé à l'élection des commissions de candidatures et de recours, en vue de la tenue de l'assemblée générale élective (AGE) de renouvellement de mandat. L'opération s'est déroulée, dimanche, au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), en marge de l'AG ordinaire (AGO) de la LIRF qui a vu l'adoption «à l'unanimité» des bilans moral et financier de 2019 et le budget prévisionnel de 2020, tout en accordant le quitus de fin de mandat, selon le site de l'instance. Il s'agissait de la dernière AG de cette Ligue créée en 2004. «Celle-ci laissera la place à une autre structure avec probablement une autre dénomination qui sera chargée de la gestion des compétitions des nouveaux six groupes répartis à travers le territoire national», en vue de l'application du nouveau système pyramidal de compétition, indique la LIRF. L'AG a enregistré la présence de 86 membres sur les 117 qu'elle compte. À noter l'exclusion définitive de l'ancien président de la LIRF, Mohamed Boukarroum, pour «absence répétée aux AG. Les membres de l'AG ont voté pour cette proposition.

C'est la première décision de ce genre au niveau de cette Ligue», selon la même source.