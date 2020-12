United a réussi sa neuvième victoire consécutive à l'extérieur en battant West Ham au stade de Londres samedi, grâce aux buts de Pogba, Mason Greenwood et Marcus Rashford en deuxième période.

Cependant, les Red Devils ont été très chanceux d'arriver à la mi-temps avec un seul but de retard, Jared Bowen et Sebastian Haller étant tous deux coupables d'avoir raté des occasions claires.

Les visiteurs ont émergé avec un nouvel élan en deuxième période, et avec Fernandes menant la révolte mancunienne, Pogba a égalisé d'une belle manière devant Lukasz Fabiañski, le portier de West Ham.

Evra a loué Pogba après le match et a également suggéré qu'il y avait un fossé entre son compatriote et Van de Beek, qui a rejoint United depuis l'Ajax pour 35 millions de livres sterling lors du dernier mercato d'été.

«Quel beau but de Paul. Quand les gens le comparent à Van de Beek, ça me fait rire. Regardez ce but», a déclaré l'ancien arrière latéral des Red Devils au micro de «Sky Sports».

Evra a aussi crédité Solskjaer pour sa gestion du match, mais a également admis qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire pour une équipe des Red Devils qui a développé une habitude inquiétante de donner à l'opposition une longueur d'avance dans les matchs.

«Nous devons être reconnaissants envers Ole, a-t-il indiqué. Quand nous perdons, les gens attaquent Ole, mais quels bons changements! Bruno Fernandes, Marcus Rashford derrière la défense, ils font la différence, Mata et Paul également. Cavani n'a pas fait un bon match. Van de Beek n'a pas fait un bon match, il a fait des changements rapides et nous avons gagné. Je ne veux pas que cette équipe réagisse, je veux qu'elle agisse, mais après cette terrible première mi-temps, [obtenir] quatre victoires consécutives, tout est positif pour Manchester United - mais quand vous devez toujours revenir de derrière, vous savez que quelque chose ne va pas.»