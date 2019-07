La RDC s’est enfin réveillée face au Zimbabwe (4-0). Après une entame de compétition catastrophique (2 défaites), les Léopards sont venus à bout d’un adversaire qui pourra avoir de gros regrets. Et ils pourront dire merci à Chipezeze. Le gardien du Zimbabwe est passé à côté.

Et à l’image de son gardien, le Zimbabwe était fébrile défensivement et laissait passer à plusieurs reprises Cedric Bakambu. Ses appels permettaient à la défense congolaise de pouvoir jouer long. Et à force de pousser, la RDC finissait finalement par inscrire quatre buts. La RDC, qui voulait soigner sa différence de buts pour espérer être repêchée parmi les meilleurs troisièmes, n’a pas fait dans le détail. Une large victoire des Léopards qui permet d’avoir une différence de buts nulle (+0). Avec 3 points, ils pourraient peut-être espérer jouer les 8es de finale de cette coupe d’Afrique.