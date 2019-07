Ancien joueur du grand AC Milan, le milieu terrain Demetrio Albertini a mis en garde l’international algérien et nouvelle recrue du Milan Ismaïl Bennacer. L’ancien international Italien a indiqué sur la Radio Sportiva que Bennacer va faire face à un environnement différent de celui d’Empoli. « Bennacer doit faire face à une réalité différente, mais il connaît les problèmes du football italien », a-t-il dit. Des déclarations qui mettent le meilleur joueur de la dernière CAN devant la réalité que le Milan AC n’est pas Empoli et qu’il doit beaucoup travailler pour avoir une place de titulaire dans l’équipe, surtout avec la concurrence qu’il va trouver.