Dimanche dernier, ont débuté à Alger les cours « MA FIFA 2019 » pour les arbitres d’élite algériens organisés par la Commission fédérale des arbitres (CFA) de la Fédération algérienne de football (FAF) sous l’égide de la Fédération internationale de football (FIFA). Ces cours s’adressent aux 30 arbitres et arbitres assistants et sont conduits par les deux instructeurs dépêchés par la FIFA, que sont Evehe Divine Rapahael et Nkibuto Athanase, avec la participation des instructeurs de la FAF. Les cours FIFA devront permettre à nos arbitres d’aborder les nouvelles modifications des lois du jeu, de débattre et d’appréhender les fautes tactiques et le hors-jeu en particulier, sans compter la manière de gérer les rencontres.