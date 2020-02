Les cyclistes du Groupement sportif des pétroliers (GSP) ont confirmé leur domination, vendredi, dans la deuxième étape de la 2ème manche du tour d’Algérie de cyclisme de l’année 2020. Chez les séniors, le GS Pétroliers a raflé les trois premières places grâce à Ayoub Sehiri, Azzedine Lagab et Yacine Hamza. Chez les juniors, la première place a été décrochée par Hamza Amari du GS Pétroliers, suivi de Zaki Boudar du club El Majd de Blida et Salah Eddine Cherki du club Amel El Maleh (Aïn Témouchent). La deuxième étape de cette manche a été marquée par la participation de 51 cyclistes représentant plusieurs clubs et wilayas du pays qui ont parcouru 102 km à partir de Tébessa, en passant par Bir Mokadem, Chréa et Griguer jusqu’à la commune de Hamamet.