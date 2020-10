Le Club sportif amateur (CSA) du CR Belouizdad a communiqué les dates de l'AG ordinaire ainsi que l'élective. Pour la première, elle aura lieu le 2 novembre prochain à 10h au siège du club sis au complexe Aït Saâda. En cas de non-atteinte du quorum, cette AGO sera reportée au lendemain à la même heure. Il sera question, entre autres, durant ce rendez-vous, de présenter et approuver les bilans moral et financier du précédent exercice, ainsi que l'installation des commissions de candidatures et de recours. Celles-ci prépareront l'AG élective, qui aura lieu le 18 novembre prochain à 14h, toujours au siège du club, et reportée au lendemain à la même heure, au cas où le quorum n'est pas atteint. Durant cette AGE, il sera question d'élire le nouveau président et les membres du Bureau exécutif. «Pour être électeurs et éligibles, les membres de l'AG, doivent être à jour de leurs cotisations, le jour de l'AGE. Aussi, et à cet égard, pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés de la cotisation fixée à 5 000 DA, au titre de l'exercice 2020, de bien vouloir la verser au compte bancaire du CSA, que vous communiquera, le secrétariat du club, et ce avant le 5/11/2020», ajoute le communiqué du CSA.