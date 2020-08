Les répercussions de la pandémie de coronavirus continuent d'impacter négativement les sports et en particulier sur le football. Ainsi, le championnat d'Afrique des nations de football (CHAN-2022), compétition réservée aux joueurs locaux, vient d'être fixée officiellement du 10 juillet au 1er août en Algérie. Selon l'APS, qui cite une source autorisée, la date du déroulement de la 7e édition du CHAN a été programmée à cette période, dans la perspective de ne pas coïncider avec la 19e édition des Jeux méditerranéens, qui se tiendra du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran.

Avant cette décision, beaucoup de férus du football et en particulier ceux qui suivent l'évolution des joueurs locaux dans le continent se demandaient comment assurer ces deux grandes manifestations sportives en Algérie, à savoir les Jeux méditerranéens et le championnat d'Afrique des joueurs locaux. Cette dernière décision a soulagé les férus de football dans la mesure où cette compétition continentale se déroulera en Algérie, juste après les JM. Ce qui veut dire que des installations sportives qui serviront les Jeux méditerranéens, notamment à l'Ouest du pays, seront également exploitées pour le championnat d'Afrique des joueurs locaux. Et dans ce même ordre d'idées, il est important de souligner qu'un appel d'offres a été lancé pour des travaux de réaménagement et de réhabilitation des différents stades devant abriter la compétition, selon le cas de chaque enceinte, a souligné la même source.

Et dans la perspective de bien préparer cette importante échéance footballistique, une réunion de travail s'est tenue, lundi dernier, entre le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), représentée par le directeur général des sports (DGS), Nadir Belayat, une délégation de la Fédération algérienne de football (FAF), ainsi que les directeurs de la jeunesse et des sports (DJS) des villes hôtes du tournoi: Alger, Oran, Annaba, et Constantine. Il est utile de rappeler, au passage, que le CHAN-2020, qui devait se dérouler en avril dernier au Cameroun, a été repoussé à janvier 2021, en raison de la pandémie de Covid-19. La CAF avait attribué en 2018 à l'Algérie l'organisation du CHAN-2022, suite à la candidature déposée par la FAF au niveau de l'instance africaine en mai de la même année. En effet, la CAF a attribué officiellement, le vendredi 28 septembre 2018, l'organisation du championnat d'Afrique des nations (CHAN 2022) à l'Algérie.

La CAF a estimé que le dossier introduit par la Fédération algérienne de football (FAF) est plus que convaincant et n'a pas hésité à permettre à notre pays d'accueillir une première compétition continentale majeure (senior) depuis celle de la CAN- 1990. Cette décision a été prise par le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) réuni les 27 et 28 septembre 2018 à Sharm Sheikh en Egypte.

Et saisissant l'occasion de cette bonne nouvelle, le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, a tenu à remercier tous ceux qui ont soutenu ce projet et apporté leur assistance. Le président de la FAF a tenu, aussi, à adresser ses remerciements les plus sincères aux membres de la commission qui s'est chargée de la préparation de candidature de l'Algérie pour le CHAN-2022, en l'occurrence Réda Abdouche (président), Aboud Salah-Bey (conseiller du président de la FAF), Nazim Bessol et Yacine Ould Moussa.