Les dates de la phase finale de la 33e édition de la CAN-2021, prévue au Cameroun, seront connues « le 15 janvier prochain », a révélé le président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad dans un entretien accordé à RFI, en marge de la nuit de CAF Awards-2019, organisé en Egypte. « On va communiquer les dates de la nouvelle CAN, le 15 janvier prochain, après la réunion prévue au Cameroun avec les représentants de l’Etat camerounais et ceux du football africain », a déclaré le premier responsable de l’instance continentale. Cette annonce intervient alors que les rumeurs sont de plus en plus persistantes sur un retour de la compétition en janvier. Alors que pour la première fois en 2019, la CAN a été tenue en juin-juillet. Pour Ahmad, ce n’est pas un retour en arrière. « En Afrique, l’été au nord du continent n’a rien à voir avec l’été au sud. Il faudrait que quelqu’un vérifie ma déclaration au symposium de Rabat au moment où nous avions annoncé une CAN à 24 en juillet. J’ai toujours dit que nous devions être flexibles par rapport à la météo », a t-il soutenu. En décembre, en marge du Mondial des clubs en décembre à Qatar, le président de la CAF, Ahmad Ahmad avait indiqué au site Inside World Football, qu’il n’était pas possible d’organiser la CAN-2021 au Cameroun dans la période fixée initialement (11 juin - 9 juillet). « A mon avis, il n’est pas possible, en raison des conditions climatiques au Cameroun, d’organiser la CAN en juin / juillet. C’est clair, nous devons donc prendre une décision sur la date », avait-il déclaré. La CAN-2019 disputée en Egypte et remportée par l’Algérie, s’est déroulée pour la première fois dans l’histoire de l’épreuve, en pleine période d’été. Le changement de périodicité était décidé pour permettre aux sélections participantes de bénéficier de leurs joueurs évoluant en Europe.