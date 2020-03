La CAF a officiellement dévoilé les dates et lieux des finales des compétitions interclubs de la saison. Ainsi on connaît les dates des finales de la Ligue des champions et de la coupe de la CAF. L'apothéose de la Ligue des champions aura lieu le 29 mai prochain au stade Japoma à Douala au Cameroun.

La toute nouvelle enceinte est préférée au stade de Radès en Tunisie et au stade Mohamed V de Casablanca au Maroc.

Quant à la finale de la coupe de la CAF, comme attendu, elle aura lieu au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat au Maroc.

Et ce sera le 24 mai. C'était d'ailleurs le seul candidat à abriter le match. Par ailleurs, c'est la première fois que les finales des interclubs CAF se tiendront sur une seule rencontre. En attendant, les compétitions sont à l'étape des demi-finales.

En Ligue des champions, Al Ahly sera face au Wydad Athletic Club, tandis que le Raja affronte le Zamalek. En Coupe de la Confédération, opposition Horoya - Pyramids FC et Renaissance Berkane - Hassania Agadir. Matchs aller le 3 mai et retour le 10 mai.