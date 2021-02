L'attaquant algérien, Adam Ounas, a débuté, dimanche dernier, avec son cinquième club depuis le début de sa carrière. Le joueur de 24 ans a réalisé plutôt un bon match face au Milan AC. Placé en pointe à deux avec Di Carmine, il obtient la première occasion de la rencontre. Sur un corner court, il reçoit la balle à l'entrée de la surface, il élimine Rebic d'un joli râteau avant de placer une belle frappe enroulée au second poteau qui allait se loger sous la barre transversale, mais que Donnarumma détourne de la main. Par la suite il place une frappe non cadrée et s'offrira une carte de 91% de passes réussies en 61 minutes de jeu. Le Milan AC qui menait 1-0 à San Siro lorsqu'il est remplacé, va dérouler ensuite pour s'imposer 4-0.