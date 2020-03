C’est une première dans l’histoire de la Champions League africaine, fondée en 1964. En effet, quatre clubs arabes se retrouvent dans le Carré d’as de la compétition africaine. Il s’agit, en l’occurrence, d’Al Ahly, du Zamalek, du Wydad et du Raja Casablanca. Au final, dans le carré d’or de la C1, le Wydad affrontera Al Ahly et le Zamalek se mesurera au Raja. Mais les demi-finales allers prévues au Caire pourraient se jouer à huis-clos ou même être reportés. Alors que le doute subsistait au sujet de la présence du public, la primature égyptienne a pris la parole. Dans un communiqué publié ce lundi 9 mars, il est annoncé que toutes les manifestations impliquant de « grands rassemblements de citoyens » sont suspendues, au même titre que les rassemblements de masse. L’Egypte est le plus grand foyer africain du Coronavirus avec 49 cas enregistrés à l’heure actuelle.