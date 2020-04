Après de multiples consultations, la CAF a pris la décision de reporter les matchs des demi-finales des compétitions interclubs. D'après le journaliste ghanéen, très proche de la CAF, Nuhu Adams, l'instance du football africain aurait décidé de reporter les matchs de demi-finales et finales en Ligue des Champions et Coupe de la confédération. Toutes les rencontres vont être reportées à des dates ultérieures au vu de la propagation de la pandémie du Covid-19 en Afrique. La CAF a indiqué qu'elle a fait ce choix après une consultation avec l'Organisation mondiale de la santé et au vu de l'évolution de la pandémie du Coronavirus sur le continent africain. Un communiqué officiel interviendra pour fixer les nouvelles dates.