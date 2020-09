La CAF a décidé jeudi de reporter de trois semaines, les demi-finales des deux compétitions interclubs : Ligues des champions et Coupe de la Confédération africaine (CAF), en raison de la pandémie de coronavirus. Selon les nouvelles dates fixées par l’instance continentale, le Raja de Casablanca (Maroc) accueillera le vendredi 16 octobre les Egyptiens du Zamalek au Complexe Mohamed V, en demi-finales (aller) de la Ligue des cham-

pions, alors que le lendemain, soit le samedi 17 octobre, le Wydad de Casablanca (Maroc) recevra dans le même stade, l’autre club égyptien du Ahly du Caire. Alors qu’il devait se poursuivre sous une formule de « Final Four » dans un pays neutre, en raison de la pandémie de coronavirus, la Ligue des champions reviendra ainsi à son ancien format en aller et retour. La finale se déroulera quant à elle le vendredi

6 novembre sur un terrain neutre en cas d’opposition entre une équipe égyptienne et une autre marocaine. En coupe de la Confédération, les Egyptiens de Pyramids accueilleront lundi 19 octobre les Guinéens de Horoya AC, alors que second dernier carré mettra aux prises le mardi 20 octobre les Marocains du

RS Berkane à leurs compatriotes de Hassania Agadir, dans une confrontation 100% marocaine.