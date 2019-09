L’entraîneur du CABB Arreridj, pensionnaire de Ligue 1, Franck Dumas, a affirmé dimanche au lendemain de la victoire de son équipe à domicile (1-0) face au voisin l’ES Sétif que « les derbys ne se jouent pas, ça se gagne » et que « glaner des points dans la phase actuelle est plus important que le beau jeu ». Le même technicien a considéré, dans une déclaration à l’APS, que son équipe a affronté un adversaire qui joue un bon football, sait se positionner sur le terrain et était tout près de marquer à plusieurs occasions. Il a également affirmé que sa formation « n’a pas développé un beau jeu devant ses supporters, mais la victoire reste le plus important dans ce type de matchs où il faut choisir entre jouer et gagner ». « L’objectif fixé avant même le début du championnat a été de glaner le maximum de points pour évoluer à l’aise », a affirmé le coach du CABBA qui a promis aux supporters « un meilleur jeu lors des prochaines journées ». Il a également souligné qu’un grand travail reste à faire pour améliorer les performances collectives, affirmant conduire « une équipe cohérente composée d’excellents joueurs avec de fortes personnalités capables de faire la différence comme ils l’ont fait lors des précédentes rencontres contre le CR Belouizdad et l’USM Bel-Abbès et l’ont confirmé devant l’ES Sétif ». Après trois journées de championnat, le CABBA occupe avec 7 points la première position au classement au même titre que la JS Kabylie, le MC Oran, le CR Belouizdad et le MC Alger.