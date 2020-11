L'Equipe nationale algérienne de football abordera, aujourd'hui, son troisième jour de stage avec seulement 21 joueurs sur les 24 initialement convoqués par le coach national, Djamel Belmadi, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger). En effet, la majorité des joueurs retardataires est arrivée, comme prévu, lundi dernier, à Alger en provenance de Paris. Manquaient à l'appel trois joueurs: d'abord Youcef Atal (OGC Nice, France), testé positif au Covid-19, qui a été d'ailleurs remplacé par le défenseur du Club Africain (Tunisie) Houcine Benayada, lequel a pris part à la première séance d'entraînement programmée en fin d'après-midi de la journée de lundi. Il y a aussi Ramy Bensebaïni (Borussia Mönchengladbach, Allemagne), qui n'a pu rallier le lieu du stage des Verts, mais il est toutefois attendu, aujourd'hui, une fois qu'il aura subi des examens médicaux au niveau de son club. Quant au troisième joueur n'ayant pas rejoint le groupe des Verts, à savoir Mohamed Farès (SS Lazio Rome, Italie), qui a été retenu pour cause d'une décision liée à la pandémie. Seulement, au final, l'international algérien a été finalement libéré lundi par son club pour rejoindre l'Equipe nationale.

La Lazio, qui se trouve en plein imbroglio en raison d'accusations de «violations des protocoles sanitaires» concernant le Covid-19, a laissé partir ses internationaux, dont Farès, vers leurs sélections respectives, après les avoir retenus depuis dimanche, selon les médias italiens. La Lazio Rome fait l'objet d'une enquête de la part des instances sportives italiennes sur de possibles «violations des protocoles sanitaires» concernant le Covid-19. Reste, maintenant, pour le joueur d'obtenir l'autorisation des autorités italiennes pour regagner Alger. Ainsi, les Verts ont donc débuté leur stage par une séance d'entraînement en fin d'après-midi de lundi. Mais avant cette première séance d'entraînement, le coach national a pris la parole pour une causerie introductive au stage d'avant la double confrontation face au Zimbabwe, comptant pour les 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN-2021. Par la suite, les joueurs ont eu droit à une séance bien pleine, avec au menu une série d'exercices diversifiés et d'ateliers en petits groupes, ainsi que des oppositions avec conservation du ballon, et autre jeu réduit avec appui.

À la fin de la séance, qui a duré près de 2 heures, le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, est venu saluer les joueurs et les membres du staff technique avec lesquels il s'est entretenu un moment. Après le dîner, les joueurs ont été conviés à une séance vidéo au niveau de l'amphithéâtre Omar Kezzal pour ensuite passer aux soins, pour ceux qui en avaient besoin. Hier, les joueurs et le staff technique ont subi des tests PCR avant une deuxième séance vidéo juste après le déjeuner puis une troisième à 17h30, soit avant la deuxième séance d'entraînement. Il ne restera donc qu'une seule séance d'entraînement pour les Verts, aujourd'hui, pour clore sa première partie de la préparation pour le match aller contre la sélection zimbabwéenne demain, au stade du 5-Juillet à partir de 20h pour le compte de la 3e journée des éliminatoires du groupe «H» des qualifications de la CAN-2021, reportée à 2022 au Cameroun.