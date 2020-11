La sélection algérienne de football se prépare activement à Harare pour assurer son match retour face au Zimbabwe, prévu mardi prochain à 14h pour le compte de la 4e journée des éliminatoires du groupe «H» de la CAN-2021, repoussée à 2022 au Cameroun.

Les joueurs du sélectionneur Djamel Belmadi se trouvent depuis vendredi soir à Harare, pour cette deuxième confrontation face aux Warriors avec la détermination de revenir avec la qualification avant terme à la prochaine phase finale de la CAN.

Sur le plan des statistiques et mathématiquement, il est important de signaler qu’en réalité, les Verts n’ont besoin que d’un point à Harare pour assurer leur qualification avant les deux derniers matchs en déplacement face à la Zambie et à domicile face au Botswana. À rappeler que l’Algérie a battu le Zimbabwe (3-1), jeudi dernier lors du match aller, disputé à Alger, pour le compte de la 3e journée des qualifications de la CAN 2022. À l’issue de cette troisième journée les «Verts» confortent leur position de leader avec 9 points, à 5 longueurs de leur dauphin le Zimbabwe.

La troisième place est occupée par la Zambie, vainqueur du Botswana (2-1) qui est dernier avec un seul point. Il faut reconnaître que la sélection algérienne n’a vraiment pas convaincu lors de son dernier match au stade du 5-Juillet en dépit de sa victoire face à cette sélection zimbabwéenne bien organisée et surtout très combative. D’ailleurs, les deux attaquants Billiat et Kadwere ont montré quelques faiblesses dans la défense algérienne. Le sélectionneur Croate des Warriors, Zdravko Logarusic, a fait adopter à ses joueurs un début de match offensif avec une bonne répartition des joueurs au milieu du terrain.

Et c’est ce qui a particulièrement gêné la relance des Verts.

Par conséquent, c’est cette « tache noire» qu’a soulevée le coach Belmadi, en fin de match, en promettant d’y remédier. En tout cas, d’aucuns spécialistes, observateurs, fans de football, voire Belmadi, reconnaissent que «l’adversaire n’est pas facile», mais le sélectionneur des Verts, positive, tout de même, en ajoutant que «chez eux, on peut mieux faire». Ce qui veut dire que Belmadi doit nécessairement régler les points négatifs remarqués lors du premier match, tout en renforçant les points forts de Brahimi et ses compatriotes. Et c’est ce que Belmadi et ses joueurs s’allèleront à perfectionner lors des deux séances d’entraînements programmés à Harrare, dont le second sur la pelouse du National Stadium de Harrare, la veille du match, soit cet après-midi. La première séance a été effectuée, hier. Belmadi, doit en outre, remotiver ses joueurs, car, jeudi dernier, les Verts n’avaient vraiment pas cette hargne qu’on leur connaissait et cette grande envie de se surpasser, jouant plutôt avec une certaine sous-estimation des Warriors. Or, demain, les Zimbabwéens vont devoir faire le match qu’il faut à domicile pour essayer de battre cette sélection algérienne, championne d’Afrique. Une sélection qui, actuellement, est la sélection à battre pour chaque équipe devant la rencontrer, y compris en match amical, d’autant que les joueurs de Belmadi sont invaincus depuis 21 matchs. De par leur riche expérience sur les terrains africains, Mahrez et ses compatriotes savent très bien que ce match retour contre les Zimbabwéens ne sera pas vraiment facile. Et le fait de le savoir constitue une source de motivation ne serait-ce que sur le plan psychologique, car en réalité tout se jouera sur le terrain.