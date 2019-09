La Commission de la coupe d’Algérie de la FAF a indiqué que l’avant-dernier tour régional de ladite compétition est fixé les 15 et 16 novembre alors que le dernier tour est programmé pour les 29 et 30 du même mois. Le dernier tour régional concerne les équipes de Ligue 2.

Les tours nationaux se dérouleront comme suit :

·Tirage au sort des 32es et 16es de finales :

8 décembre 2019.

·Tirage au sort des 8es de finales :

12 janvier 2020.

·32es de finales :

20-21 et 22 décembre 2019.

·16es de finales :

27-28 et 29 décembre 2019.

·8es de finales :

21 et 22 janvier 2020.

·Quarts de finale-aller :

11 et 12 février 2020.

·Quarts de finale-retour :

25 et 26 février 2020.

·Demi-finale aller :

17 et 18 mars 2020.

·Demi-finale retour :

31 mars et 1er avril 2020.

·Finale : 1er mai 202