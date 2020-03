Après le match nul obtenu à Sétif (1-1) face à l'équipe locale, la direction de la JSK a le choix entre voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Un point précieux arraché des griffes des Aigles noirs ou deux bons points qui filent entre les doigts? En tout cas, le constat est que le classement est resté inchangé avec le CRB, qui avait toujours une rencontre en moins à mettre à profit pour creuser l'écart. Derrière l'équipe algéroise, pointe toujours l'ESS malgré le match nul concédé sur son terrain face aux Kabyles, ainsi qu'une équipe du Mouloudia d'Alger qui talonne avec constance ces dernières journées. En tout état de cause, la journée a profité plus au leader qu'à ses poursuivants directs qui restent sur leurs marques. La JSK qui se déplaçait à Sétif, espérait arracher tout le butin, mais il était un peu léger de la part de coach Zelfani de penser traiter facilement avec l'équipe sétifienne, qui le devance dans le classement. Pour beaucoup de supporters, le point ramené est un exploit, vu le niveau des deux équipes somme toute égal. Aussi, après une journée où le CRB n'a pas encore dit son dernier mot face au PAC, les places de dauphins sont l'objet d'une lutte féroce entre le MCA, la JSK et l'ESS. L'enjeu est grand, car le classement est qualificatif pour les compétitions continentales la saison prochaine. En fait, à la JSK, le mot d'ordre est désormais clair et net. Une place qualificative pour ces compétitions internationales est indispensable. Les Canaris sont appelés à assurer une place dans la Champions League africaine après avoir longtemps couru derrière le titre de championnat. Le défi, selon les supporters, est largement à leur portée contrairement au titre de championnat qui file de journée en journée. La direction du club kabyle a jugé, à raison d'ailleurs, de revoir ses objectifs ces dernières semaines pour baisser la pression sur les joueurs. Les Canaris ont amélioré leurs prestations, ces dernières journées, grâce justement à la nouvelle méthode de la direction. Au lieu de la pression inutile pour arracher le titre, cette dernière a vu à la baisse ses exigences en visant une place qualificative aux compétitions africaines. Un objectif très à la portée de l'équipe kabyle qui peut largement relever ce défi. Cette nouvelle attitude a également été dictée par le fait que le président Chérif Mellal ne voulait plus donner de fausses promesses aux supporters. Des promesses qu'il n'a pas cessé de donner durant toute la saison, mais qui ont fini par se retourner contre lui. Les supporters qui ont accepté son deal d'un projet grandiose pour la JSK ont vite fait de constater que ce dernier s'en détournait au profit d'une poursuite incertaine du titre de championnat. Quelques semaines plus tard, ces derniers constatent que les Canaris n'ont pas le niveau requis malgré les recrutements effectués. Un dur conflit les a opposés au président qui a dû se rendre à l'évidence et demander pardon pour ses écarts de sa feuille de route initiale.