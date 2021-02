La Fédération algérienne de football (FAF) a rendu public un communiqué dans lequel elle a apporté des précisions au sujet de la polémique relative à l'accord entre le club du SKAF Khemis Miliana et l'académie de l'instance fédérale de la même ville, qui a fait couler beaucoup d'encre.

En effet, récemment, des sources de l'intérieur du club ont évoqué que les Espoirs du SKAF ont été surpris de voir un autre groupe de joueurs les représenter lors du match contre CRB- Aïn Ouessara, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 2. Selon la même source, les responsables de la FAF se sont entendus au préalable avec leurs homologues du SKAF de faire jouer deux équipes: une composée de joueurs de l'académie de la FAF qui disputera les rencontres à domicile afin de lui permettre d'utiliser les infrastructures du centre de Khemis Miliana, et une seconde équipe composée de joueurs du SKAF disputera, elle, les rencontres à l'extérieur. Une décision qui n'a pas été du goût des joueurs du cru, lesquels n'ont pas accepté d'être mis à l'écart au détriment d'un autre groupe de joueurs. Et c'est alors que la FAF s'est vue dans l'obligation de répondre et mettre les choses au clair.

Elle précise que «c'est sur demande du club SKAF Khemis Miliana qu'un accord a été passé avec l'académie de la Fédération algérienne de football, afin que les jeunes de cette structure puisse prendre part au championnat des U21 et de bénéficier d'un temps de jeu, et ce, en attendant la reprise du championnat d'Elite des U19, niveau où évolue l'équipe de l'académie». La FAF ajoute dans le même communiqué: «Cet accord permet aux joueurs de l'académie de bénéficier d'un temps de jeu plus élevé et de la compétition dans le cadre de leur cursus de formation.» L'instance fédérale fait remarquer qu'elle n'a à aucun moment exclu les joueurs réserves du SKAF. «Bien au contraire, ces derniers continuent à faire partie de ce club puisqu'ils détiennent leurs licences, alors que les joueurs de l'académie de la FAF ont des licences U17 et évoluent sous la responsabilité sportive de ce club», lit-on encore. Le communiqué de la FAF poursuit en rapportant: «Le club du SKAF bénéficie de dotations en équipements et des installations de l'académie au profit de son équipe, en plus de la réduction de certaines de ses dépenses lors de ses déplacements.»

De plus, et toujours selon la même source, «le club du SKAF devra bénéficier à terme des retombées économiques et financières de formation, ainsi que des mécanismes de solidarité lors de transferts du fait que les joueurs de l'académie évoluent avec des licences de ce club». L'instance fédérale a tenu à souligner: «Cinq joueurs de l'académie font partie de la sélection nationale des U17, et leur participation aux matchs de championnat leur permet de mieux préparer la phase finale de la CAN TOTAL U17 qui aura lieu au Maroc du 13 au 31 mars prochain.»

La Fédération algérienne de football a tenu à adresser ses plus sincères remerciements à la direction du club du SKAF «pour son esprit de collaboration et son engagement à contribuer à l'effort de formation des jeunes footballeurs en Algérie, même si des parties veulent remettre en cause cette démarche et cette stratégie porteuse pour l'avenir de notre sport roi». Ce n'est donc, apparemment, qu'un simple malentendu et que tout est enfin rentré dans l'ordre.