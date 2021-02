Le très sérieux quotidien espagnol El Mundo a révélé, hier, les détails du contrat signé par Lionel Messi lors de sa prolongation avec le FC Barcelone en 2017. Le journal a mis la main sur le précieux document et dévoile ainsi que l'attaquant barcelonais va toucher un montant total de 555 237 619 euros pour ses quatre dernières saisons en Catalogne, soit environ 138 millions d'euros brut par an. Dans le détail, El Mundo révèle que la Pulga perçoit un montant fixe de 79,3 millions d'euros par saison: un salaire de 61,3 millions d'euros et 10,8 millions d'euros de droits à l'image. À cela s'ajoutent divers bonus en fonction des titres décrochés avec le Barça et du parcours en Ligue des Champions, mais aussi deux primes XXL négociées avec l'ancien président Josep Maria Bartomeu: 115,2 millions d'euros de prime à la signature et 77,9 millions d'euros de prime de fidélité!