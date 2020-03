Les deux derniers tickets pour les quarts de finale de la coupe d'Algérie de football seront attribués aujourd'hui, avec au menu deux rencontres indécises, ASM Oran - ASO Chlef et ES Guelma - Paradou AC, comptant pour la mise à jour des 8es. Battue lors des deux précédentes journées de Ligue 1, l'ASO Chlef devra se remettre en question, à l'occasion de son déplacement à Oran pour défier l'ASMO, dans un derby de l'Ouest qui s'annonce ouvert à tous les pronostics. Les Asémistes, qui se sont permis le luxe d'éliminer en 16e de finale l'USM Alger (1-0), l'un des spécialistes de Dame Coupe, auront à coeur de récidiver face aux Chélifiens, en proie au doute. Le vainqueur de cette confrontation sera opposé, en quarts de finale, au vainqueur de l'autre huitième entre l'ES Guelma et le Paradou. La formation de Guelma n'est autre que le «petit poucet» de l'épreuve populaire et aspire à créer la surprise en éliminant le PAC. Deuxième au classement du championnat inter-régions (Gr. Est), l'ES Guelma reste sur une nette victoire à domicile jeudi face au MB Barika (3-0), de quoi lui permettre d'aborder le rendez-vous face au Paradou avec un moral au beau fixe. Le PAC, vainqueur jeudi en déplacement de l'ASO Chlef (1-0) en championnat, sera certainement mis à rude épreuve à Guelma et devra puiser dans ses ressources pour éviter le piège et faire respecter la logique. Rappelons que les autres rencontres des 8es de finale ont été marquées par l'élimination du CR Belouizdad, tenant du trophée, sur le terrain de l'US Biskra (0-1), alors que l'ES Sétif, co-détentrice du record de trophées (8 coupes), s'est qualifiée au dépens du CS Constantine (2-1). Les quarts de finale aller se dérouleront les 10 et 11 mars et la manche retour les 20 et 21 du même mois.